Das Adventskaffeetrinken, das von der Dorfgemeinschaft Hedem traditionell am ersten Advent ausgerichtet wird, muss in diesem Jahr coronabedingt ausfallen. Um die Adventszeit dennoch etwas freundlicher zu gestalten, hat sich der Vorstand zwei besondere Aktionen ausgedacht. Es wird einen Malwettbewerb und eine Weihnachtsbeleuchtungs-Aktion in Hedem geben.

„Dass alle Veranstaltungen der örtlichen Vereine in diesem Jahr ausfallen, ist schon bitter“, sagt Isabel Bartling, die zweite Vorsitzende der Dorfgemeinschaft. Sie plant seit Jahren die Veranstaltungen der Dorfgemeinschaft mit und sorgt damit nicht nur für die Verpflegung der Gäste. Das gemeinsame Miteinander und die Treffen stünden dabei immer im Vordergrund. Das falle jetzt alles durch Corona weg. „Da haben wir uns nach Alternativen umgeschaut“, sagt Isabel Bartling.

Malwettbewerb

So kam die Idee, statt der Adventsfeier einen Malwettbewerb für Kinder ins Leben zu rufen. Hiermit könnten auch die Familien bei den Weihnachtsaktionen mit eingebunden werden. Passend zur Adventszeit ist das Thema des Malwettbewerbs „Wie feiern wir zu Hause Weihnachten“.

Die fertigen Bilder können bei Isabel Bartling, Hedemer Straße 11, oder bei Eva Rahe, Hintern Kämpen 2, abgegeben werden. Teilnehmen können alle Kinder bis zum Grundschulalter. Einsendeschluss ist der dritte Advent, also der 13. Dezember. Die ersten Preise sind Überraschungspakete. Zudem werden die besten drei Bilder auf der Homepage der Hedemer Dorfgemeinschaft präsentiert. Die Gewinner werden am vierten Advent bekannt gegeben.

Festliche Beleuchtung

Damit die erwachsenen Hedemer nicht zu kurz kommen, hat sich die Dorfgemeinschaft auch etwas für die Großen ausgedacht, erklärt Friedhelm Koch, der erste Vorsitzende. „Wir haben uns überlegt, einen Weihnachtsbeleuchtungs-Wettbwerb ins Leben zu rufen. So kann in dieser besonderen Adventszeit etwas mehr Licht ins Dunkel kommen“, fügt Eva Rahe an. Unter dem Motto „Wir lassen Hedem leuchten“ sind alle Hedemer Haushalte aufgerufen, sich am Wettbewerb für die beste Weihnachtsbeleuchtung im Dorf zu beteiligen. Als Preise locken ein Essensgutschein von Gasthaus Rose und ein Gutschein für eine Geburtstagstorte von Bäckerei Schmidt. „Wer mitmachen möchte, muss bis zum dritten Advent ein Foto seiner Weihnachtsbeleuchtung unter info@hedem.info einschicken“, erklärt Eva Rahe die Spielregeln. Eine Kommission würde sich dann in der darauffolgenden Woche auf den Weg machen und die besten Beleuchtungen anschauen. Wie auch beim Malwettbewerb werden die Gewinner am vierten Advent bekannt gegeben. Die Preise werden am 6. Februar beim geplanten Glühweintrinken auf dem Dorfplatz übergeben.