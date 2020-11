Kühe tranken aus den Heilquellen

Der vielfach bebilderte und mit historischen Abbildungen versehene Aufsatz ist erschienen im Jahrbuch „Schönes Westfalen 2021“, das sich in diesem Jahr dem Thema „Gesund und aktiv in Westfalen“ widmet. Das Jahrbuch „versammelt lesenswerte Geschichten aus der heimischen Region und spricht alle diejenigen an, die sich hier wohlfühlen und auf eine spannende Entdeckungsreise gehen wollen – in Vergangenheit und Gegenwart“, wie Herausgeber Peter Kracht betont. Neben Bad Holzhausen werden beispielsweise die Heilquellen in Bad Salzuflen oder Bad Driburg, Ausflugsziele sowie sportliche Aktivitäten vorgestellt.

Doch zurück zur Rehaklinik. Ihre Anfänge liegen bereits über drei Jahrhunderte zurück. Denn im Jahr 1710 entdeckte der Notar Fincke die Heilquellen im Grenzgebiet zwischen der zum Kirchspiel Holzhausen gehörenden Bauerschaft Dummerten und dem Nachbarort Obermehnen. Fincke berichtete dem Lübbecker Arzt Johann Gabriel Rudolphi umgehend von seinem spektakulären Fund. Der Mediziner ließ die Quellen untersuchen. Sein Ergebnis: „Es müssen stets allda die Curen glücklich seyn!“ Nun träumte er davon, Gäste an den Heilquellen begrüßen zu können. Im Frühjahr 1714 war es so weit: Schenkt man den Berichten Glauben, sollen schon im ersten Jahr 2000 Menschen nach Holzhausen gekommen sein, um von allen Leiden kuriert zu werden.

Doch aller Anfang war schwer. Die Zustände erinnerten kaum an mondäne Erholung. In unmittelbarer Nähe grasten Kühe und Schweine, die die Quellen als Tränke nutzten. Enten schwammen auf den Wasserflächen und verschmutzten das heilende Elixier mit ihrem Kot. Auch die benachbarten Bauern standen den Plänen zunächst ablehnend gegenüber. Einerseits befürchteten sie eine Verknappung ihrer notwendigen Weidegründe, andererseits hielten sie den Arzt für einen Betrüger oder Pfuscher. Seine angeblichen Heilpulver, die er in der Nähe der Quelle gewinne, würden sich in Wirklichkeit als gemahlene Ziegelsteine erweisen.

Den Nachfolgern Rudolphis war im 18. Jahrhundert ebenfalls noch kein durchschlagender Erfolg vergönnt. Zwar mangelte es nicht an ambitionierten Projekten, doch einerseits kritisierten Adlige und Bauern die Vorhaben, andererseits gelang es nicht, die finanziellen Mittel zum Bau großer Gäste- und Brunnenhäuser aufzutreiben. So ist die Historie des Holzhauser Brunnenwesens im 18. Jahrhundert vor allem eine Geschichte kühner Träume, die verblassten, und geplatzter Hoffnungen. Die Zeit eines ausgedehnten Kur- und Badebetriebs schien noch nicht reif gewesen zu sein – obwohl sich alle Beteiligten einig waren, dass der Holzhauser Brunnen die Wirkungen der Pyrmonter Heilquelle sogar noch übertreffe!

Erst das 19. Jahrhundert brachte die Wende. Die ausgedehnten gemeinen Markenflächen wurden privatisiert. Auch die fünf Quellen waren von der Aufteilung betroffen und gingen in Privatbesitz über. Somit war der Weg endgültig frei zur Schaffung von Badehäusern, die zuvor immer wieder zunichte gegangenen Träume wurden Wirklichkeit. Der Bauer und Schmied Maschmeier (heute Holsing Vital) ließ 1825 ein zweistöckiges Badehaus errichten. Heute hat sich aus diesem Bauernbad ein modernes Gesundheitszentrum mit einem breit gefächerten Angebot entwickelt, das neben der klassischen medizinischen Rehabilitation auch mit Wellness- oder Fitnessangeboten zu punkten weiß.

Jens F. Holsing, der Geschäftsführer der Holsing Vital, freut sich, dass die Holzhauser Heilquellen in dem Jahrbuch gewürdigt werden. Es sei wichtig, die „Tradition lebendig werden zu lassen“, betont Holsing. Dabei blickt er bereits in die Zukunft: „Wir planen, die Historie unseres Hauses weiter aufzuarbeiten.“ In den nächsten Jahren wolle man sich eingehend mit den Geheimnissen der insgesamt fünf Quellen beschäftigen – und erhoffe sich interessante Einblicke in die Holzhauser Vergangenheit. Historiker Sebastian Schröder begrüßt das Engagement der Holsing Vital und dankt ausdrücklich für die gute Zusammenarbeit.

Das Jahrbuch ist im Aschendorff-Verlag in Münster erschienen und ist über den Verlag oder den örtlichen Buchhandel zu beziehen. Der 272 Seiten starke Band kostet 19,50 Euro.