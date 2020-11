Eine echte „Win-win-Situation“, wie man so schön auf Neudeutsch sagt, finden die Ehrenamtlichen.

Denn Familie Kopp, die am Harlinghauser Kirchweg wohnt, war die Tanne im Vorgarten zu dominant geworden. Sie hätte also ohnehin gefällt werden müssen, und der Gewerbeverein ist in der Vorweihnachtszeit immer dankbar für ein solches Angebot, um das Stadtbild zu verschönern. Axel Brümmelhörster und Kurt Schultze hatten die Tanne ausfindig gemacht, und Kurt bot sich gern wieder als fachkundiger Helfer an.

Die Tanne wurde am Ausleger des Baggers der Pflastererfirma Bredemeier angegurtet und durch zwei Halteseile gesichert. Mit zwei schnellen Schnitten der Kettensäge hatte Kurt Schulze den Baumstamm durchtrennt.

Im hängenden Transport manövrierte Lars Bredemeier routiniert das tonnenschwere Prachtexemplar über die zu dieser Tageszeit kaum befahrenen Friedhofstraße. Am Eingang zum Friedhof gegenüber von Edeka Hartmann mussten die ausladenden Äste der Linde umfahren werden, dann ging es aber schon in aller Ruhe auf der Spiegelstraße Richtung Kirche.

Direkt vor dem Kirchturm hat die Tanne ihren neuen Platz gefunden und wird, mit Lichtern geschmückt, bis ins neue Jahr von einer friedvollen Weihnachtszeit künden, so die Hoffnung des Gewerbevereins. „Wir bedanken uns nochmals herzlich bei Viktor Kopp und seiner Familie für diese prachtvolle Tanne“, sagte Vorsitzender Wilhelm Pörtner im Namen des Vereins.

Eine weitere Aktion des Gewerbevereins war die Montage der Weihnachtsbeleuchtung. Diese wird zusammen mit Helfern traditionell am vorletzten November-Wochenende aufgehängt. Auch sie soll in dieser so sonderbaren Zeit – ganz ohne Weihnachtsmärkte im Advent – einen Hauch von Weihnachten vermitteln. Vorsitzender Wilhelm Pörtner sagte: „Viel mehr können wir leider in diesem Jahr nicht machen, um unsere Mitglieder und Geschäfte hier vor Ort zu unterstützen. Doch wir machen das auch unter erschwerten Bedingungen gern, um den Preußisch Oldendorfern und den Durchreisenden mit unserer schönen Beleuchtung in dieser sorgenvollen Zeit Freude zu bereiten und sie auf Weihnachten einzustimmen.“

Es sei eine der schönsten und üppigsten innerstädtischen Beleuchtungen weit und breit, aber mit vereinten Kräften war auch diese Aktion innerhalb weniger Stunden vollbracht.

„Ohne die Helfer wäre dies nicht möglich gewesen“, betont der Gewerbeverein. Sein Dank geht aber auch insbesondere an die Stadt Preußisch Oldendorf, die ihren Traktor mit Frontlader und Arbeitsbühne sowie einen Fahrer zur Verfügung gestellt hatte, um die Arbeiten zu erledigen.