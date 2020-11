Wer von Preußisch Oldendorf aus in Richtung Levern fährt, trifft direkt hinterm Kanal auf vier urige Gestalten. Sie heißen Babsi-Beate, Bibi, Bob und Bennie, haben zottiges langes rotbraunes Fell und ziemlich lange Hörner. Es sind Schottische Hochlandrinder, auch Westhighland-Cattle genannt, die in Schröttinghausen am Kanal auf der Wiese stehen.

„Die vier sind sehr genügsam“, erklärt Besitzer Michael Temme. Sie würden sich hauptsächlich vom Gras auf der Weide ernähren und jetzt, wenn nicht mehr so viel wächst, mit eigenem Heu zugefüttert werden. Deshalb habe sein Vater damals die Tiere dieser besonderen Rasse auch angeschafft. Die ‚Highlands’ bräuchten nicht viel, seien robust und könnten das ganze Jahr draußen stehen. Es gäbe zwar eine Schutzhütte auf der Wiese, aber die würden sie nicht so oft aufsuchen.

Gerd Bauchowitz mit der kleinen Herde der Schottischen Hochlandrinder auf einer Wiese am Mittellandkanal in Preußisch Oldendorf-Schöttinghausen. Foto: Eva Rahe

Alle vier stammen übrigens vom gleichen Bullen ab: Bruno. Daher auch die Namensgebung mit ‚B’. Sie hätten allerdings unterschiedliche Mütterkühe gehabt. Ab und zu werde auch mal ein Rind geschlachtet und dann selbst verwertet. Aber dafür dürfen die Kälber zusammen mit den Müttern aufwachsen, wodurch sich auch der Name Mutterkuhhaltung ergibt.

Ein Schottisches Hochlandrind wiegt zwischen 400 und 500 Kilo und seine Hörner können eine Spannweite von 160 Zentimetern und mehr erreichen. Dabei ist es sehr agil und macht auch schon mal einen Luftsprung, wenn jemand ihm einen Apfel hinwirft.

Passanten sollten dies allerdings nicht tun, denn die Tiere hätten zwar einen gutmütigen Charakter, wüssten sich aber durchaus zu verteidigen, sagt Gerd Bauchowitz, der die Rinder zusammen mit den Temmes betreut. „Man sollte schon Respekt vor den Tieren haben“, erklärt er. Und Fremde sollten auf gar keinen Fall alleine in die Weide gehen. Sagt es und widmet sich ganz dem Füttern seiner Lieblingsvierbeiner.

Die bildschönen Tiere ziehen oft die Aufmerksamkeit von Spaziergängern auf sich. Ein besonders gelungenes Bild der Schröttinghauser Tiere gelang im Sommer Fotografin Gertrud Premke. Damit schaffte sie es auf die Mai-Seite des Fotokalenders 2021 der Volksbank Lübbecker Land.