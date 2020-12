Im Kurpark wird‘s richtig exotisch

Mit der Restaurierung des Hauses des Gastes, welches als Rittergut bereits 1529 seine urkundliche Erwähnung fand, wurde Anfang der 1980er Jahre auch eine Neugestaltung der Parkanlage unter Beachtung historischer Gesichtspunkte durch die Stadt Preußisch Oldendorf vorgenommen.

Auf Initiative der örtlichen Vereinsgemeinschaft sind zudem seit einigen Jahren mehr als 60 Patenschaften für verschiedene Bäume und Sträucher von Personen und Vereinen eingegangen worden. Diese wurden durch entsprechende Beschreibungen auf kleinen Tafeln dokumentiert, um deren Aktualität sich der Ortsheimatpfleger Friedrich Helmig rührig kümmert.

In den vergangenen Tagen konnten aus der privaten Aufzucht des Bad Holzhauser Apothekers Dr. Jörg Rudolf 15 sehr seltene Bäume und Sträucher mit asiatischem und amerikanischem Ursprung vom Landschaftsgärtner Marco Sundermeier (Stadt Preußisch Oldendorf) als Schenkung in Empfang genommen werden.

So werden demnächst ein japanischer Losbaum, eine chinesische Strauchpfingstrose, das amerikanische Gelbholz und viele andere exotische Bäume und Sträucher schöne Plätze im Kurpark finden. Insbesondere das chinesische Rötegewächs „Emmenopteris henryi“ sei eine echte Rarität in Deutschland, stellte Marco Sundermeier fest. Bei der Übergabe kündigte Dr. Jörg Rudolf bereits weitere Pflanzen für das kommende Frühjahr an.