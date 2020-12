Pünktlich zum Weihnachtsfest

2020 ist in vielen Hinsichten das Jahr des Wörtchens „eigentlich“. Das gilt auch für den SV Eininghausen-Börninghausen. Eigentlich hätte der Sportverein in diesem Jahr ein rauschendes Fest zu seinem 100-Jahre-Jubiläum gefeiert. Doch schon recht bald nach dem ersten Lockdown im Frühjahr erkannten die Verantwortlichen, dass aus diesem Fest wohl nichts werden würde. „Wir haben dann auch gleich entschieden, dass wir die Feier nicht nur ins kommende Jahr verschieben, sondern besser gleich auf das Jahr 2022“, sagt Vorsitzende Frank Wübker.

Doch eins hat der Verein dennoch innerhalb des Pandemie-Jahres geschafft: Die Vereinschronik „100 Jahre SVE“ ist rechtzeitig vor dem Jahreswechsel fertig geworden. Ende vergangener Woche kamen die Bücher – frisch aus der Presse bei der Preußisch Oldendorfer Druckerei Kölle-Druck – im Sportlerheim des Eggetaler Sportvereins an. Dort trafen sich am Samstag einige Vereinsmitglieder, um die Verteilung der Exemplare an die Mitglieder zu organisieren. Es gibt also für die Sportler noch eine kleine Bescherung.

Nur kurz kommt bei den Chronik-Verantwortlichen Panik auf, als sie die Kartons in Augenschein nehmen. „Sportverein Eggetal Einingenhausen-Börninghausen steht dort Schwarz auf Weiß. Beim Öffnen der Boxen kommt die Erleichterung. „100 Jahre Sportverein Eggetal Eininghausen-Börninghausen“ steht auf und in jedem Buch.

„100 Jahre, das ist schon ein Anlass, den wir mit einer Vereinschronik würdigen wollten“, sagte Frank Wübker. Sein Dank für die rechtzeitige Fertigstellung des Werkes galt nicht nur der Druckerei, „die uns großartig unterstützt hat“, wie Wübker betonte. Den größten Anteil daran hat sicherlich Vereinsmitglied Noah Brümmelhorst. Der 21-Jährige ist seit seiner Kindheit in der Tischtennisabteilung des SVE aktiv und übernahm die Aufgabe, die Chronik zum Jubiläum zu verfassen. „Frank und die anderen Vorstandsmitglieder wussten natürlich, dass ich als freier Journalist tätig bin und Journalismus studiere“, sagte Brümmelhorst. Deshalb sei er Anfang des Jahres angesprochen worden, ob er die Aufgabe übernehmen könne. Das Corona-Jahr mit dem unfreiwilligen Online-Studium sei dem Projekt SVE-Chronik letztlich sogar zugute gekommen, sagt Brümmelhorst: „Ich war dadurch die meiste Zeit des Jahres zu Hause bei meinen Eltern in Börninghausen und nicht an meinem Studienort Dortmund.“

Nach seiner Zusage habe es einige Zeit gedauert, bis er sich richtig in die Arbeit hineingestürzt habe. „Im Rückblick muss ich sagen, dass es unglaublich viel Arbeit war, obwohl ich von allen, die ich angeschrieben habe oder mit denen ich gesprochen habe, sehr gut unterstützt worden bin“, blickte der 21-Jährige auf die Zeit zurück, in der er an dem 128 Seiten starken Werk geschrieben, recherchiert, Informationen zusammengetragen und Texte redigiert hat. „Dafür kenne ich jetzt viele Vereinsmitglieder und noch mehr kennen mich.“

Was schließlich bei diesem Blick in die Vereinsgeschichte des SVE herausgekommen ist, können die Mitglieder des SV Eininghausen-Börninghausen bald in Händen halten. Und das kostenlos, wie Frank Wübker hervorhob. „Jedes Vereinsmitglied bekommt eines der Bücher geschenkt“, sagte der Vorsitzende. „Wir haben viele Sponsoren gewonnen und es gab auch Zuschüsse vom Land. Aber uns war es wichtig, dass wir an dem Buch nichts verdienen wollten“, sagte Wübker. „Ich bin optimistisch, dass wir im Ergebnis bei Plus-Minus Null herauskommen.“

Frank Wübker weiß sehr gut, wie viel Arbeit in einem solchen Buch steckt. Denn er selbst war es, der vor 25 Jahren die Chronik zum 75-Jahre-Jubiläum geschrieben hat. Seitdem sei aber sehr viel passiert. Unter anderem ging es dabei um die Geschichte der Sportplätze und der Turnhalle, an der Wübker, der seit 25 Jahren Vorsitzender ist, aktiv beteiligt war. „Von daher bin ich sehr froh, dass wir mit Noah einen so engagierten jungen Mann im Verein haben, der die Erstellung der Chronik übernommen hat.“

Froh ist er auch, dass die Bücher unter den Eggetaler Weihnachtsbäumen liegen können. Damit alle SVE Mitglieder in diesen Genuss kommen, haben die fleißigen Vorstandsmitglieder noch alle Hände voll zu tun. 1000 Exemplare hat der Verein bestellt. Jedes der 675 Mitglieder erhält ein Exemplar – und das unter Einhaltung der Corona-Regeln.