An den Standorten der Mühlenkreiskliniken in Minden, Lübbecke und Bad Oeynhausen werden 81 Corona-Patienten behandelt, davon zwölf auf der Intensivstation. Vier werden invasiv beatmet. Im Herz- und Diabeteszentrum Bad Oeynhausen werden insgesamt 15 Patienten behandelt, davon 13 auf der Intensivstation und zwei auf der Normalstation. Der Inzidenzwert lag am Sonntag für den Kreis bei 257,1.

Die Kommunen im Überblick:

Bad Oeynhausen 316 (+8)

Espelkamp 315 (+11)

Hille 56 (+6)

Hüllhorst 68 (+3)

Lübbecke 200 (+21)

Minden 408 (+13)

Petershagen 80 (+3)

Porta Westfalica 147 (+12)

Preußisch Oldendorf 100 (+9)

Rahden 124 (+9)

Stemwede 77 (+12).

Die Zahl der täglichen Neuinfektionen bewegt sich weiter auf sehr hohem Niveau. Daher appelliert der Krisenstab des Kreises nochmals dringend an alle Bürgerinnen und Bürger, sich an die geltenden Beschränkungen zu halten und alle nicht notwendigen Kontakte unbedingt zu vermeiden.