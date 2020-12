An den Standorten der Mühlenkreiskliniken in Minden, Lübbecke und Bad Oeynhausen werden 89 Corona-Patienten behandelt, davon 13 auf der Intensivstation. Sechs werden beatmet. Im Herz- und Diabeteszentrum in Bad Oeynhausen werden 15 Patienten behandelt, davon 13 intensivmedizinisch.

Die Kreisverwaltung hat Mittwoch 97 Neuinfektionen gemeldet. Es gibt 1926 aktive Fälle, 52 mehr als am Vortag. Der Wocheninzidenzwert, der sich aus den Neuinfektionen der vergangenen sieben Tage je 100.000 Einwohner ergibt, liegt bei 273,5.

Die Lage in den Städten und Gemeinden sieht so aus: Bad Oeynhausen 322 aktive Fälle (+13 gegenüber dem Vortag), Espelkamp 298 (-2), Hille 64 (+4), Hüllhorst 69 (+2), Lübbecke 205 (+5), Minden 424 (+24), Petershagen 90 (+1), Porta Westfalica 161 (+7), Preußisch Oldendorf 102 (+2), Rahden 122 (+1), Stemwede 69 (-5).

Der Kreis Minden-Lübbecke veröffentlicht jetzt auch täglich die aktuellen Wocheninzidenzwerte für die einzelnen Kommunen. Bad Oeynhausen 263,4, Espelkamp 306,7, Hille 234,2, Hüllhorst 237,9, Lübbecke 360,2, Minden 219,1, Petershagen 230,9, Porta Westfalica 241,4, Preußisch Oldendorf 434,9, Rahden 337,6, Stemwede 299,5. Damit gibt es keine Kommune mehr, die unter dem Hot-Spot-Wert 200 liegt.