Für die Corona-positiven Bewohner hat der Wohnpark eine interne Isolations-Etage eingerichtet. Einer der infizierten Bewohner ist am Mittwoch im Alter von 78 Jahren verstorben. „Wir sind von dem Todesfall sehr betroffen“, erklärt Katja Lammert, Einrichtungsleitung des Wohnparks. „Unser tiefstes Mitgefühl gilt den Angehörigen.“ Eine weitere infizierte Bewohnerin wird zurzeit im Krankenhaus behandelt. Die drei Corona-positiven Mitarbeitenden befinden sich in häuslicher Quarantäne. Soweit die Einrichtung informiert ist, geht es ihnen den Umständen entsprechend gut.

Um alle Bewohner und Mitarbeitende noch besser zu schützen, wurden seit vergangener Woche weitere Hygiene- und Schutzmaßnahmen vorgenommen. Bis auf Weiteres gilt ein Aufnahmestopp sowie Besuchsverbot in der gesamten Einrichtung. Darüber hinaus betreut das jeweilige Pflegepersonal ausschließlich eine Etage. Die Laufwege zwischen den Etagen wurden so getrennt, dass es zu keiner Begegnung der Mitarbeiter/innen sowie Bewohner/innen zwischen den Etagen mehr kommen kann. Alle Mitarbeiter tragen auch in den pflegefreien Arbeitszeiten entsprechende Schutzkleidung.

Der Wohnpark bemüht sich derzeit, die Kommunikation zwischen seinen Bewohnern und ihren Angehörigen trotz des Besuchsverbotes aufrechtzuerhalten. Dazu stellt die Einrichtung unter anderem Tablets zur Verfügung, die einen virtuellen Austausch via Videotelefonie ermöglichen. „Ein Besuchsverbot über die Weihnachtstage ist für alle Beteiligten besonders schwer“, weiß Katja Lammert. „Wir möchten ihnen diese Zeit daher so angenehm wie derzeit eben möglich gestalten.“ Die nächste Reihentestung durch das Gesundheitsamt des Kreises Minden-Lübbecke findet voraussichtlich Ende der Woche statt.