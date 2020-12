Fünf weitere Menschen sind seitdem an oder mit Covid-19 verstorben: ein Bad Oeynhausener (85), zwei Lübbeckerinnen (88, 97), ein Petershagener (85) und ein Preußisch Oldendorfer (78). Es gibt jetzt also bereits insgesamt 80 Corona-Tote im Kreisgebiet. Die Wocheninzidenz liegt bei 247,4 (Stand 24. Dezember).

Die Zahl der aktiven Corona-Fälle in den Kommunen (mit Vergleich zum 23. Dezember): Bad Oeynhausen 290 (-49), Espelkamp 267 (-54), Hille 69 (+1), Hüllhorst 76 (-1), Lübbecke 198 (-6), Minden 412 (-31), Petershagen 123 (+8), Porta Westfalica 159 (-9), Preußisch Oldendorf 100 (-5), Rahden 132 (+1), Stemwede 76 (-4). Zu bedenken ist bei diesen Zahlen, dass über die Feiertage auch weniger getestet wird.

An den Standorten der Mühlenkreiskliniken in Minden, Lübbecke und Bad Oeynhausen werden 73 Corona-Patienten behandelt, davon 16 auf der Intensivstation des Universitätsklinikums Minden. Fünf werden invasiv beatmet. Im Herz- und Diabeteszentrum in Bad Oeynhausen, werden insgesamt 18 Patienten behandelt, davon 14 auf der Intensivstation.