Vorschlag: Übergang für Autos schließen

Stadtverwaltung regt für Brümmelstraße die Umwandlung in einen Fuß- und Radverkehrs-Bahnübergang an

Preußisch Oldendorf -

Bahnübergänge bergen immer ein gewisses Risiko – besonders unbeschrankte. Das ist ein Grund, warum die Stadt Preußisch Oldendorf jetzt den Bahnübergang an der Brümmelstraße für den Autoverkehr sperren möchte. Stattdessen soll er in einen Fußwegbahnübergang umgewandelt werden. Ein entsprechender Beschlussvorschlag der Verwaltung steht am Mittwoch, 20. Januar, in der nächsten Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Wirtschaft und Tourismus auf der Tagesordnung.