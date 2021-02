Diese Himmelsleiter ist eine Aktion der Kinderkirche Bad Holzhausen und Börninghausen. Sie erinnert an Jakob, von dem die Bibel im 1. Buch Mose erzählt. Jakob erschien im Traum eine Leiter in den Himmel, auf dem Engel zum Himmel auf und ab stiegen. Eine Stimme verspricht ihm Gottes Segen und Gutes für die Zukunft. Auf der Börninghauser Himmelsleiter stehen nun einige Engel. Auf den Wolken sind die Träume von Kindern in dieser Corona-Zeit lesen. Die gesamte Erzählung hängt im Schaukasten neben dem Eingang zur Kirche und liegt in der Kirche aus. Dort können auch eigene Traumwolken beschriftet werden.

In der Kirche gibt es zwei Aktion der Katechumenen und Konfirmanden zu sehen. Die Konfirmandinnen und Konfirmanden haben unter der Überschrift „Glaube im Schuhkarton“ Sätze aus dem Glaubensbekenntnis gestaltet. Sie laden damit ein, den Glauben und das Glaubensbekenntnis in unserer Zeit zu bedenken.

Mit Geschichten aus dem Neuen Testament haben sich die Katechumenen beschäftigt. Ein kleine Ausstellung in der Kirche zeigt „Jesus in der Apfelkiste“. Zehn Szenen aus dem Leben Jesu nach Geschichten aus den Evangelien haben die Jugendlichen gestaltet. Die Kunstwerke in den Apfelkisten sind im Turm der Börninghauser Ulricus-Kirche zu sehen.

Die Kirche in Börninghausen ist täglich zwischen 9 und 17 Uhr geöffnet. Die Kirchengemeinden Bad Holzhausen und Börninghausen laden zum Besuch der Ausstellungen ein.