Land unterstützt Feuerwehrbauten

250.000 Euro für Neubau in Lashorst – 49.000 Euro für Sanierung und Modernisierung anderer Gerätehäuser

Preußisch Oldendorf – WB/aha -

Das Land Nordrhein-Westfalen fördert die Feuerwehr in Preußisch Oldendorf in diesem Jahr mit einem Gesamtbetrag von 299.000 Euro. Unterstützt werden mit den Mitteln aus dem Förderprogramm die Sanierung und der Neubau von Feuerwehrhäusern. Darauf weist die heimische CDU-Landtagsabgeordnete Bianca Winkelmann aus Rahden hin. „Wir stärken die Feuerwehren in den Dörfern“, erklärt sie.