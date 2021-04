Nicht nur des Müllers Lust

Bad Holzhausen -

Von Peter Götz

„Sieht aus wie’n Gebirge“, „sacht“ der Ostwestfale zu seinem Wiehen – und die grünen Hügel fühlen sich auch tatsächlich wie ein Gebirge an, wenn man nach kurzem Aufstieg durch den noch lichten Wald vom Gipfelkamm nach Norden in die weite Ebene blickt. Aufstieg klingt an dieser Stelle dramatischer, als sich die Realität gestaltet, aber fangen wir einmal ganz von vorne an.