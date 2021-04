Wer kaufte die Gasflaschen?

Prozess um Drogenlabor wird an diesem Freitag fortgesetzt

Preußisch Oldendorf/Bielefeld – WB/aha/stl -

Der Prozess um das 2019 in Börninghausen entdeckte Drogenlabor wird am Freitag fortgesetzt. Wie berichtet, stehen unter anderem ein 39-jähriger Mann aus Preußisch Oldendorf und ein 31-jähriger Rödinghauser vor dem Bielefelder Landgericht. Es geht um den Verdacht auf „bandenmäßiges unerlaubtes Handeltreiben mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge“. Sie sollen Amphetaminöl im industriellen Ausmaß zum Weiterverkauf hergestellt haben.