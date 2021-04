Kein Geld für die Fachwerkhütte

Preußisch Oldendorf (WB) -

Von Eva Rahe

In der zweiten Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses der Stadt Preußisch Oldendorf in der Aula der Sekundarschule stand der Antrag der Bürgergemeinschaft Harlinghausen mit der Bitte um einen Zuschusses zur Reparatur der Fachwerkhütte auf dem Harlinghauser Dorfplatz auf der Tagesordnung. Schon im Vorfeld hatte die Verwaltung angeregt, den Antrag abzulehnen. Dieser Einschätzung schloss sich nach einer Diskussion eine große Mehrheit der Ausschussmitglieder an.