Bautrupps der zuständigen Verkehrsgesellschaft Landkreis Osnabrück sind derzeit auf dem Abschnitt aktiv. So sind Bahnarbeiter beispielsweise am Donnerstag mit schwerem Gerät mitten in Bad Holzhausen unweit des Bahnübergangs an der Bahnhofstraße im Einsatz. Die meisten Menschen in der Region kennen die Strecke vor allem von den Touren der Museumseisenbahn. Aufgrund der Corona-Pandemie konnten die beliebten Ausflugsfahrten seit geraumer Zeit nicht angeboten werden. „Im Augenblick werden hier die Gleisanlagen ausgebessert“, sagt Diplom-Ingenieur Jürgen Werner von der VLO im Gespräch mit dieser Zeitung. Dort, wo es notwendig ist, werden alte Schienen entfernt, das Gleisbett saniert und dann neue Schwellen und Schienen installiert. „Wir sind seit einigen Jahren dabei, diese Strecke zu ertüchtigen.“ Zuvor habe der etwas mehr als vier Kilometer lange Streckenabschnitt einige Zeit in einer Art „Dornröschenschlaf“ gelegen, räumt Werner ein, wenngleich es immer Güterverkehr auf der Strecke gegeben habe. „Nun ist es so, dass es aktuell eine sehr gute Förderkulisse für Bahnstrecken gibt“, sagt der Fachmann.