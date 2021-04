Umwelt- und Klimaschutz: Na klar, aber wie?

Angefangen hatte die Diskussion zwischen den Parteien bereits in der Ratssitzung Mitte März, in der der Haushalt für 2021 verabschiedet wurde. CDU und SPD hatten sich im Vorfeld darauf geeinigt, zwei getrennt gestellte Anträge zusammenzuführen. Die Christdemokraten plädieren für ein sogenanntes Umweltkonto, um private Maßnahmen zu fördern, die die ökologische Entwicklung vorantreiben. 10.000 Euro sollen von der Stadt kommen. Die SPD will sich dafür einsetzen, die Bürger mit besonderen Anreizen dazu zu bringen, auf Schottergärten zu verzichten und so mehr Grün in der Stadt zu bekommen. Der Kompromiss im März: 15.000 Euro werden bereit gestellt, beide Konzepte wandern in den Umweltausschuss, wo über Kriterien und Vergabe entschieden werden soll. Die Bündnisgrünen, die sich für Pflege und Neuanpflanzung vor allem von Windschutzhecken stark gemacht hatten, fanden keine Mehrheit.