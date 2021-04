Fahrerin steuert ihren Wagen in Vorgarten in Preußisch-Oldendorf

Preußisch Oldendorf (WB) -

Offenbar infolge eines Insektenstichs hat am Dienstagabend eine 66-jährige Autofahrerin einen allergischen Schock erlitten und in Engershausen ihren Wagen in einen Vorgarten gesteuert.