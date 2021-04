Die Sanierungsarbeiten am Wiehenturm laufen seit einigen Wochen und werden bald abgeschlossen sein. Und obendrein wird er höher und erhält ein Dach. „Wenn alles gut läuft, dann ist der Aussichtsturm Mitte des Jahres fertig“, sagt Klaus Tellbüscher, beim Preußisch Oldendorfer Bauamt für Gebäudemanagement zuständig, auf Anfrage. Wie sich bei genauerer Prüfung herausgestellt habe, sei der Sanierungsbedarf an dem 47 Jahre alten Bauwerk erheblich. „Im oberen Drittel sind an an allen vier Trägerstützen Faulstellen festgestellt worden“, sagt Tellbüscher.