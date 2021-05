„Wie in jeder Stadt gibt es auch in Preußisch Oldendorf viele Hundehalter, die täglich mit ihren Hunden im Stadtgebiet unterwegs sind. Meist werden die Grünflächen in der näheren Umgebung besucht oder ins nächste Feld gegangen. Hunde benötigen jedoch nicht nur den einfachen Spaziergang in der engeren Nachbarschaft, sondern sie benötigen auch Auslaufflächen“, begründet Marvin Schrodke, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der SPD, den Antrag. In Preußisch Oldendorf besteht grundsätzlich die Anleinpflicht für Hunde.