Umzug ist beschlossene Sache

Erneuerung des Preußisch Oldendorfer Stadtarchivs in die Wege geleitet – Kooperation mit Lübbecke

Preußisch Oldendorf (WB) -

Von Peter Götz

„Interkommunale Zusammenarbeit zwischen den Städten Lübbecke und Preußisch Oldendorf“ stand im Betreff der Beschlussvorlage des dritten Punktes der Tagesordnung der Sitzung am Dienstagnachmittag in der Aula der Sekundarschule. Gemeint war damit die Abstimmung über die Verlagerung des Archivguts und der archivarischen Aufgaben nach Lübbecke in das dortige Stadtarchiv.