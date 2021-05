Ausgangspunkt für die knapp fünf Kilometer lange Strecke ist der kleine Waldparkplatz „Holzhauser Berg“ beim Waldkindergarten am Hauptweg, oberhalb des Höhenwegs in der Verlängerung der Rumenstraße, südöstlich von Heddinghausen. Hier stehen drei Hinweistafeln mit Vorschlägen für kurze Wanderungen, einer davon mit dem Titel „Der Weg zum Gipfel“. Wir folgen dem Wegweiser „rotes Quadrat“, darunter ein rotes Dreieck, dessen seitliche Spitze immer in Richtung des Gipfels zeigt. Unterhalb des eigentlichen Gipfels bietet sich ein phantastischer Ausblick nach Nordwesten. Foto: Peter Götz Schon nach wenigen Schritten eröffnet sich ein wunderbarer Blick über grüne Wiesen und weitläufige gelbblühende Rapsfelder. Auf einem breiten Wiesenweg starten wir in Richtung Reithalle, die Wiehenstraße hinauf und dann zwischen zwei Gebäuden hindurch weiter auf einem Waldweg. Im Wald angekommen zeugt das erste grüne Laub vom Frühling. Hin und wieder ist das leise Hämmern eines Spechts zu hören, ansonsten ist es beinahe still - abgesehen vom fernen Knattern diverser Motorsägen.