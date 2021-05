Braucht die Stadt eine Hundewiese?

In ihrem Antrag schlägt die SPD-Fraktion vor, die Verwaltung möge im Stadtgebiet von Preußisch Oldendorf eine geeignete Fläche für eine umzäunte Hundefreilauffläche eruieren und das Thema zur weiteren Beratung in den Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung zu bringen. Der stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende Marvin Schrodke findet: „Hunde benötigen nicht nur den einfachen Spaziergang in der engeren Nachbarschaft, sondern auch Auslaufflächen. In Preußisch Oldendorf besteht grundsätzlich die Anleinpflicht. Die Möglichkeit, Hunde frei laufen zu lassen, ist somit nur eingeschränkt gegeben. Es sollte jedoch den Hunden die Möglichkeit gegeben werden sich ,auszupowern‘.