Angeklagter aus Holland verstorben

Prozess um Drogenlabor in Preußisch Oldendorf

Preußisch Oldendorf/Bielefeld (WB/aha) -

Einer der Angeklagten im Prozess um das Drogenlabor in Preußisch Oldendorf-Börninghausen lebt nicht mehr. Wie der Pressesprecher des Landgerichtes Bielefeld, Guiskart Eisenberg, auf Anfrage bestätigte, wurde der 41-jährige Holländer tot in seinem Badezimmer aufgefunden. „Es gab keine Hinweise, die auf ein Fremdverschulden am Tod des Mannes hindeuteten“, erklärte Eisenberg.