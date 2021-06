„2020 war ein absolutes Seuchenjahr“

Die von ihm vorgestellten Zahlen belegten, dass 2020 der Tourismus in den drei Kurorten Bad Holzhausen, Preußisch Oldendorf und Börninghausen einen historischen Tiefststand erlebten. „Insgesamt wird für das Jahr 2020 ein Rückgang bei den Gästeübernachtungen von 51.232 registriert Das entspricht einem Minus von 34,99 Prozent“, sagte er. Bei den Gästeankünften sank der Wert entsprechend um 8014 (-40,02 %). „Das ergibt Umsatzverluste bei den heimischen Betrieben von 10 bis 12 Millionen Euro inklusive Tagestourismus.“ Streich erinnerte daran, dass sich die Zahlen in den Vorjahren auf hohem Niveau stabilisiert hätten. Die Übernachtungen lagen bei fast 150.000 pro Jahr und die Gästeankünfte um die 20.000“, sagte er. Damit sei die Stadt und speziell Bad Holzhausen ein „Schwergewicht in der Tourismusregion“. Preußisch Oldendorf habe im Mühlenkreis weiter deutlich den Rang 2 hinter Bad Oeynhausen belegt. „Horror ging 2021 weiter“ Streich fasste noch einmal in groben Zügen den Verlauf von 2020 zusammen.