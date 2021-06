Förderung nur für Radweg mit Asphaltdecke

Ausschuss diskutiert über möglichen Ausbau des Weges am Mittellandkanal in Preußisch Oldendorf

Preußisch Oldendorf -

Von Arndt Hoppe

Fahrradfahren ist nicht erst seit Beginn der Pandemie immer beliebter geworden. Besonders angesagt sind von je her Radwege an Gewässern. Vor diesem Hintergrund erwägt die Stadt einen radverkehrstauglichen Ausbau der Wege an der Nordseite des Mittellandkanals zwischen Hedem und Schröttinghausen. Dafür könnte die Stadt eine 90-prozentige Förderung von der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes (WSV) bekommen.