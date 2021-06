Seit dem Beschluss zum ersten Bauabschnitt hatten sich Anlieger des zweiten Bauabschnitts an die Stadt gewandt und um Anpassung der Planung für den zweiten Bauabschnitt hinsichtlich der Grundstückszufahrten und der Straßenbeleuchtung an der Einmündung der Straßen Langenhegge , Am Bodenbach und Ziegeleistraße gebeten. Die Planunterlagen wurden entsprechend überarbeitet. Als wesentlichste Änderung wurde ein Kreisverkehr im Einmündungsbereich vorgesehen. Dafür hätte ein Privatgrundstück in Anspruch genommen werden müssen.