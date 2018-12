Von Florian Hemann

Rahden (WB). Wie der Vater, so der Sohn – im Falle von Familie Krato aus Frotheim trifft das im Hinblick auf die Geflügelzucht ohne jeden Zweifel zu. Nachdem Vater Lothar (59) Tauben seit Jahren hegt und pflegt, ist es heute auch Sohnemann Julian. Und der Zwölfjährige kümmert sich nicht nur mit großer Leidenschaft um die Tiere im Stall, sondern auch mit großem Erfolg.

Als sich am vergangenen Wochenende 44 junge Rassegeflügelzüchter aus dem Altkreis Lübbecke zu ihrer Bezirksjugendschau in der Halle des Kleinendorfer Schützenvereins getroffen haben, hatte Julian Krato am Ende ganz ordentlich zu schleppen. Von der Bundesjugendmedaille über den Landesverbandsjugendpreis bis hin zum Pokal der Stadtsparkasse Rahden durfte er einige glänzende Trophäen mit nach Hause nehmen.

Mit sechs Jahren fing er an, seinem Vater bei der Taubenzucht zu unterstützen. »Es macht Spaß mit den Tieren zu arbeiten und zu sehen, wie sie sich entwickeln«, findet Julian. »Am Anfang, wenn sie schlüpfen, sehen sie noch alle gleich aus, entwickeln sich dann aber ganz unterschiedlich.« Viel theoretisches Wissen habe sich sein Sohn schon angelesen, erklärte Vater Lothar. »Julian hilft unglaublich viel.« Das erste Füttern in den frühen Morgenstunden übernimmt jedoch jemand anderes und das ist die Mutter in der Familie Krato.

»Schule und Arbeit gehen auch vor«, betont Annemarie Klasing. Sie ist Jugendleiterin im Altkreis Lübbecke und freute sich, zur Siegerehrung einige Ehrengäste wie die stellvertretenden Bürgermeister Wilhelm Kopmann (Rahden) und Christel Senckel (Espelkamp) sowie von den Sponsoren Nico Klasing (Stadtsparkasse Rahden) und Sascha Hiller (Volksbank) begrüßen zu dürfen.

Abteilungssieger

Zwei Generationen mit einem gemeinsamen Hobby: Julian Krato und Vater Lothar Krato aus Frotheim. Foto: Florian Hemann Zwei Generationen mit einem gemeinsamen Hobby: Julian Krato und Vater Lothar Krato aus Frotheim. Foto: Florian Hemann

In den einzelnen Abteilungen siegten Katharina Schläger aus Oberbauerschaft (große Hühner oder Enten auf silber-wildfarbiger Zwergente), Mia und Fynn Rüter aus Tonnenheide (Zwerghühner auf gold-weizenfarbigem Zwerg-Sulmtaler) sowie Florian und Jonah Kleffmann aus Tonnenheide (Tauben auf Deutsche Modeneser Schietti gelb).

Ehrenpreise

Der Landesverbandsjugendehrenpreis geht an Julian Krato aus Frotheim auf schwarze Deutsche Modeneser, Jeremy Bauch aus Tonnenheide auf schwarz-weiß gescheckten Zwerg-Wyandotten, Nike Zoe und Janne Schafmeier aus Tonnenheide auf rotfahl-gehämmerten Deutschen Modeneser Schietti sowie Florian und Jonah Kleffmann aus Tonnenheide auf schwarz-weiß gescheckten Zwerg-Cochins.

Über den Bezirksverbandsjugendehrenpreis dürfen sich Katharina Schläger aus Oberbauerschaft (goldhalsige Holländische Zwerghühner) und Lotte Droste aus Oppenwehe (Mandarinenten) freuen. Der Kreiskaninchenehrenpreis geht an Lewin Bekemeier aus Frotheim (schwarze Zwergaustralops) und der Mindener Jugendkreisverbandsehrenpreis an Nele Kirchhoff aus Tonnenheide (schwarz-getigerte Deutsche Schautippler).

Preise der Geldinstitute

Nico Klasing gratulierte den Gewinnern des Pokals der Stadtsparkasse Rahden. Dies sind Lotte Droste aus Oppenwehe (goldhalsige Zwerg-Wyandotten), Fynn Radtke aus Oberbauerschaft (gelbe Zwerg-Wyandotten) und Julian Krato aus Frotheim (Deutsche Modeneser Schietti). Sascha Hiller war für die Volksbank vor Ort in Kleinendorf und überreichte Preise an Florian Schmidt aus Preußisch Ströhen (Zwerg-Asil gelbbunt), Julian und Milena Kleine aus Tengern (Zwerg-Barnevelder schwarz) sowie Merle Rohlfing aus Varl (Zwerg-New Hampshire goldbraun).

Pokale und Gutscheine

Der Pokal von Helmut Eberhard geht an Tim Kopmann aus Sielhorst auf Zwerg Plymouth Rocks silberfarbig-gebändert. Über den von Annemarie Klasing gestifteten Preis darf sich Ben Möller aus Oppenwehe für seine blau-gelben Sachsenenten freuen. Die Gutscheine des Agrarhandels Wiegmann (Wehe) wurden an Marlon Bödecker aus Varl (New Hampshire goldbraun), Florian Schmidt aus Preußisch Ströhen (Zwerg-Asil), Sven Beerhorst aus Tonnenheide (Deutsche Modeneser Schietti blau mit schwarzen Binden), Florian und Jonah Kleffmann aus Tonnenheide (Deutsche Modeneser Schietti) sowie Nele Kirchhoff aus Tonnenheide (Schautippler) ausgegeben.

Die Kammermedaille auf zwei Stämmen geht an Florian und Jonah Kleffmann aus Tonnenheide. Nele Kirchhoff aus Tonnenheide darf sich über den Wanderpokal von Horst Spreen freuen. Julian Krato erhielt den Pokal der Kreistierzüchter-Vereinigung auf zwei Stämmen. Der von Thomas Mittag und Eckart Heidenreich gestiftete Wanderpokal für Tauben auf zwei Stämmen geht an Florian und Jonah Kleffmann. Den Wanderpokal in der Fünferwertung bekommt der Rassegeflügelzuchtverein (RGZV) Oberbauerschaft. Der RGZV Frotheim belegte Rang zwei und der RGZV Oppenwehe Platz drei.