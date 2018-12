Trotz des über Nacht gefallenen Neuschnees bestanden die »Teilnehmer« des

Schneeballrennen in Rahden Fotostrecke

Foto: Peter Götz

alljährlichen Rahdener Renngeschehens nicht aus Schnee, sondern sind grauweiß- melierte, golfballgroße Kunststoffkugeln, die jeweils mit einer Losnummer markiert sind. Diese werden von einer Hubplattform von Mitarbeitern der Feuerwehr, aus etwa acht Metern Höhe in die obere Öffnung einer Notrutsche geschüttet, um anschließend mit Schwung durch den 15 Meter langen Holzkanal in die drei ausgesparten Zielöffnungen zu kullern.

Im Ziel angekommen werden die drei »Gewinner« vom Preisrichter gesichert, und der Rennleitung in Person von Michael Windhorst überreicht, der dann auch schon den glücklichen Empfänger und den gewonnenen Preis bekannt gibt. Die verbliebenen Kugeln wandern zurück in die Transportkiste, dann geht es wieder ab nach oben und zurück in die Bahn, so lange bis sämtliche Exponate der Lotterie an den Mann gebracht sind.

Wer als Kind mit einer Kugelbahn gespielt hat, kann verstehen, welche Faszination dieses riesige Exemplar auf die beteiligten Akteure ausübte, und den Spaß, der den jungen Feuerwehrleuten bei der Ausübung ihrer Tätigkeit anzumerken war, leicht nachvollziehen. Doch steckt, abgesehen von der großzügigen Spende, die die Werbegemeinschaft der Jugendabteilung zukommen lässt, noch mehr hinter dieser Aktion. Auffällig für den genauen Betrachter der Einsatzkräfte war die Ruhe und der Teamgeist, mit dem die jungen Leute ihren Dienst versahen, besonders im Umgang mit der im Ernstfall lebensrettenden Rutsche, wo offensichtlich jeder Handgriff saß. Auch der Aufbau der Geräte erfolgten unaufgeregt, schnell und präzise. Und so war die Aktion auch eine überzeugende Demonstration von Disziplin und Konzentration der Jugendfeuerwehr.