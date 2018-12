Von Anja Schubert

So ist es auch mit dem Weihnachtsmarkt, der am dritten Advent nicht nur unzählige Weher zum Herzstück der Ortschaft, nämlich auf den Dorfplatz zog. Leichter Wintereinbruch am Morgen verstärkte zudem die Vorfreude auf das Fest.

Im Lauf des Nachmittags füllte sich das Areal immer mehr. Dicht an dicht standen die Besucher, als die Kinder des DRK-Kindergartens »Zwergenhaus« nach der Begrüßung durch Ortsvorsteher Heinz Grundmann und Gerd Kottenbrink von der Weihnachtsmarkt-AG mit Liedern den offiziellen Startschuss gaben.

Dorfgemeinschaft richtet aus

»Auch der Weihnachtsmarkt ist eine Veranstaltung von der Dorfgemeinschaft für die Dorfgemeinschaft. Gezielt versuchen wir für solche Aktionen den neu gestalteten und gepflegten Dorfplatz in den Mittelpunkt zu rücken«, sagte Grundmann. Solch eine Veranstaltung sei nicht möglich, wenn hierfür nicht alle an einem Strang zögen.

»Das Wichtigste ist, dass wir die Kinder mit im Boot haben, denn sie sind die Zukunft unseres Dorfes.« Grundmann lobte das Engagement aus der Dorfgemeinschaft heraus, die mit all ihren Vereinen und Institutionen in 2018 wieder vieles auf die Beine gestellt hätte, unter anderem die Teilnahme am Dorfwettbewerb.

Tolles Programm auf die Beine gestellt

Dann ging es Schlag auf Schlag beim Programm: Die Kindertanzgruppen des TuS Wehe und einige Gruppen des TuSpo Rahden um Steffi Hiller sorgten für ein Programm, dem Mutter, Vater, Oma, Opa, Onkel, Tante und natürlich Geschwister ebenso viel Beifall zollten wie die restlichen Marktgänger.

Auch der Männergesangverein Tonnenheide stimmte auf das Fest ein, bevor die Band um den Weher Stefan Bohnhorst dem kleinen, aber feinen Weihnachtsmarkt einheizte.

Die Feuerzangenbowle darf nicht fehlen

Entlang der kleinen Budenstadt, betrieben von Weher Vereinen und Institutionen sowie der ersten Abschlussklasse der Rahdener Sekundarschule, für die 2020 der Ernst des Lebens beginnt, lockten Gaumenfreuden von herzhaft bis süß. Auch die Getränkevielfalt ließ von Adams Feuerzangenbowle, »heißen Handballern« und Schwarten über alkoholfreien Punsch bis hin zu Kaltgetränken nichts missen.

Auch nachdem der Weihnachtsmann die jüngsten Besucher beschert und den älteren einen prüfenden Blick geschenkt hatte, dauerte das muntere Beisammensein auf dem Dorfplatz noch längere Zeit an.