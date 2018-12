Von Elke Bösch

Und dieses Neujahrskonzert ist nicht nur für zahlreiche Rahdener eine wunderschöne nachweihnachtliche Bescherung, ein Geschenk, das auch nicht zu teuer ist, denn »KUL-TÜR« schafft es, die Eintrittskarten auf einem für dieses außergewöhnliche Musikereignis recht niedrigem Niveau anzubieten.

Dank an Sponsoren

Monika Büntemeyer und Hartmut Jork freuen sich auf das zehnte Neujahrskonzert mit den Ungarischen Philharmonie. Foto: Elke Bösch

»Das geht nur dank unseres Hauptsponsors der Stadtsparkasse Rahden und der finanziellen Zuwendung von Philipp Grotemeier. Der Apotheker unterstützt diese Veranstaltung, da sie ihm außerordentlich gut gefällt«, berichten die Vorsitzende des Rahdener Kulturvereins Monika Büntemeyer und Stadtsparkassen-Vorstand Hartmut Jork. Besonders erfreulich aus Sicht von »KUL-TÜR« sei, dass das heimische Geldinstitut sich bereit erklärt habe, das Sponsoring längerfristig zuzusichern. »Wir brauchen so einen verlässlichen Partner. Ohne ihn könnten wir ein solches Neujahrskonzert gar nicht stemmen. Immerhin finden bei dem Konzert 350 Besucher in der Aula des Gymnasiums Platz«, erklärt Büntemeyer. Und nicht zu vergessen: »Es bedarf schon eines organisatorischen und finanziellen Aufwands, 27 Musiker in Hotels unterzubringen. Trotzdem, solange die Zuhörer kommen und das Orchester hören wollen, wird es diese Auftritte geben«, versprechen Monika Büntemeyer und Hartmut Jork.

Auf Initiative von Wittler

Die tschechische Sopranistin Katerina Beranova und der deutsche Tenor Claus Durstewitz unterstützen das Orchester. Die tschechische Sopranistin Katerina Beranova und der deutsche Tenor Claus Durstewitz unterstützen das Orchester.

Die Vorsitzende erinnert daran, dass es der ehemalige Vorsitzende Detthard Wittler war, der die Initiative ergriff. »Er brauchte allerdings ein paar Anläufe, um den Vorstand zu überzeugen, die Ungarn zu verpflichten. Die kamen anfangs mit einem klapprigen alten Bus, Pannen eingeschlossen. Doch mit dem Erfolg veränderte sich auch das Tourneegefährt in ein neues modernes«, erzählt Monika Büntemeyer.

»Auch die Musiker sind nicht immer dieselben. Jedes Jahr sieht man neben den bekannten auch neue junge Gesichter«, fügt Jork hinzu, der selber ein großer Fan der Ungarischen Kammerphilharmonie ist.

Mit zwei Solisten

»In diesem Jahr gibt es wegen des runden Geburtstages noch eine Überraschung«, kündigt Monika Büntemeyer an. Denn die Philharmoniker stehen nicht allein auf der Bühne und spielen unter Leitung bekannten Dirigenten Professor Antal Barnás Stücke unter anderem von G. Rossini, G. Donizetti, F. Lehár, J. Strauß Sohn und Vater sowie L. Arditi, sondern bei diesem besonderen Konzert werden die Sopranistin Katerina Beranova und der Tenor Claus Durstewitz das Orchester unterstützen. Beranova ist in Tschechien geboren. Sie war Solistin der »Accademia di Santa Cecilia« und arbeitete mit Dirigenten wie Wolfgang Sawallisch, Christian Thielemann, Daniele Gatti, Giuseppe Sinopoli und Christoph Eschenbach. 1996 bis 2002 sang sie regelmäßig bei den Bayreuther Festspielen mit Placido Domingo. Sie trat mit Riccardo Chailly (Chefdirigent der Mailänder Scala) im Leipziger Gewandhaus und in London auf.

Claus Durstewitz ist in Deutschland geboren. Er singt seit vielen Jahren erfolgreich mit großen Orchestern wie mit dem Johann Strauß-Orchester Frankfurt, mit der Thüringer oder mit der Württembergischen Philharmonie.

Auch TV und Rundfunk sind mittlerweile auf die außergewöhnliche Stimme von Claus Durstewitz aufmerksam geworden und so ist der Tenor regelmäßig Gast bei Sendungen im deutschen Fernsehen wie im ARD und im ZDF sowie beim Hessischen Rundfunk.

Vorverkauf läuft

Der Vorverkauf zu diesem Konzert am Montag, 7. Januar, ab 19.30 Uhr in der Aula des Gymnasiums Rahden hat begonnen. Karten sind erhältlich in der Stadtsparkasse Rahden, in der Fontane-Apotheke, Telefon 05771/4705, in der Vital-Apotheke, Telefon 05771/968383, online unter www.kul-tuer.de oder per E-Mail an info@kul-tuer.de. Die Tickets kosten im Vorverkauf 20 Euro und für Mitglieder 18 Euro sowie an der Abendkasse 23 Euro und für Mitglieder 20 Euro. Im Preis enthalten ist ein Glas Sekt. »Wir haben in diesem Jahr die Preise etwas angehoben, da noch zwei Solisten auftreten«, erklärt die Vorsitzende Monika Büntemeyer.