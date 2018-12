Erinnerungen aus der Zeit, in der sie noch in der Landwirtschaft zu tun hatte, beschreibt Sudbrink.

Rahden/Kleinendorf (bös). Über eine lange Zeit hat Elfriede Sudbrink für die RAHDENER ZEITUNG plattdeutsche Geschichten geschrieben. Gern gelesen wurden die Erinnerungen an ihre Kinderzeit, an zweiten Weltkrieg und Nachkriegsjahre. »Ut miene Kinnertied« hatte nicht nur in Rahden einen Fanclub. Jetzt hat Tochter Sonja Sudbrink die Erzählungen ihrer inzwischen leider verstorbenen Mutter in zwei Buchbänden zusammengefasst. Beide tragen den Titel »Erinnerungen ut miene Kinnertied« und sind mit schönen, alten Fotomotiven bebildert.