Mit so vielen Besuchern aus Rahden und Kleinendorf haben Kirche und Stadt nicht gerechnet. Foto: Anja Schubert

Rahden/Kleinendorf (Art). »Da haben wir das Gemeindehaus umgebaut, den Saal verkleinert und jetzt haben wir den Salat. Und Sie alle sind an diesem Luxus-Problem auch noch schuld.« Salat gab es an dem Nachmittag zwar nicht, aber dafür eine großzügige Kaffeetafel, Zeit zum Klönen und kurzweilige Unterhaltung für die sage und schreibe mehr als 150 Gäste. Und Pfarrer Udo Schulte verging angesichts der unerwarteten Menschenmenge in seiner Begrüßung die Freude nicht. Im Gegenteil: Strahlende Gesichter bei den Organisatoren wo man nur hinsah.