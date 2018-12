Von Elke Bösch

Rahden (WB). Mehrere Eltern aus Rahden und Kleinendorf haben sich mit einer Bitte an Bürgermeister Dr. Bert Honsel gewandt. Ihr Anliegen: Sie möchten, dass die Stadt Rahden nicht sechs Eingangsklassen an den Grundschulen bildet, sondern sieben. Die vier Mütter setzen sich dafür ein, dass in Varl statt wie vorgesehen nur eine zum Schuljahresbeginn 2020/2021 doch zwei Klassen entstehen.

»Besonders Eltern, die ihre Kinder nicht an der wohnortnächsten Schule anmelden, haben sich reiflich überlegt, an welcher Grundschule (GS) ihr Kind am besten aufgehoben ist.«

Auch freuten sich die Kinder auf die Schule, die sie spätestens bei der Anmeldung kennengelernt hätten. Wenn es bei den sechs Klassen bleibe, müsse Varl acht Kinder ablehnen, heißt es unter anderem in dem Schreiben. Die Eltern schlagen zudem vor, dass – sollte es bei nur sechs Klassen bleiben – die Aufteilung geändert wird und dass zwei Klassen in Rahden und zwei in Varl gebildet würden. In Rahden müssten dann nur zwei Kinder abgewiesen werden.

Verwaltung erläutert

Uwe Trentelmann, Fachbereichsleiter »Bürgerdienste« bei der Stadtverwaltung, wies darauf hin, dass die Zahl der zu bildenden Eingangsklassen die kommunale Klassenrichtzahl nicht überschreiten dürfe. Diese werde ermittelt, indem man die Zahl der angemeldeten Schüler durch 23 teile.

Nach Abschluss des Anmeldeverfahrens für das Schuljahr 2019/20 liegen folgende Anmeldungen vor: Rahden 60, Varl 37, Grundschulverbund Tonnenheide/Wehe, 20 Tonnenheide und 18 Preußisch Ströhen. Zusammen sind das 135 Schüler. »Damit können im kommenden Schuljahr sechs Eingangsklassen gebildet werden«, betonte Trentelmann.

Noch andere Standorte

Die Bildung einer siebten Eingangsklasse sei rechtlich nicht möglich. »Die gesetzliche Regelung des sieht vor, dass bei einer Erhöhung der Schülerzahl bis zum 1. August die Einrichtung weiterer Eingangsklassen zulässig ist. Nach Rücksprache mit dem Schulamt des Kreises muss diese gesetzliche Regelung sehr eng ausgelegt werden. Eine Erhöhung von nur vier Kindern reicht in keinster Weise aus«, stellte Trentelmann klar. Natürlich seien die Eltern nicht gezwungen, ihre Kinder in Rahden unterrichten zu lassen. Sie könnten sich auch für Tonnenheide oder Preußisch Ströhen entscheiden.

In Varl aufgenommen würden allerdings, das bestätigte auch Honsel, Geschwisterkinder. CDU-Fraktionschef Guido Peitsmeier und Ratsfrau Bianca Winkelmann betonten, dass der Elternwille respektiert werden solle. Aber man müsste auch nach Gesetzeslage handeln und dürfe den Eltern keine falschen Hoffnungen machen.

Korte lobt auch GS Rahden

Birgit Korte ergriff für die SPD das Wort und gratulierte Karin Thrien dazu, dass ihre Schule so favorisiert werde. Das sei aber kein Indiz, dass andere Schulen schlechter seien, lobte sie auch Schulleitung und Kollegium der Grundschule Rahden. Erzürnt zeigte sich Korte deshalb über eine Formulierung im Elternbrief. Dort steht: »Außerdem würden die Zwangseinweisungen in die Grundschule Rahden deren Beliebtheit unter Rahdener Eltern nicht steigern.« »Das erinnert mich an Internierung im Knast«, schimpfte Korte. So etwas könne man nicht sagen über die Grundschule Rahden.

Anders Carsten Zimmermann, der ( siehe Bericht an anderer Stelle) alle seine Ämter niedergelegt hat. Der Freie Wähler fragte: »Warum wollen so viele nach Varl?« Vielleicht könne die Grundschule Rahden von Varl etwas lernen. Da müsse sich was ändern. Er habe Schulleiter Achim Prill eingeladen. Aber er sei nicht zur FWG-Fraktionssitzung gekommen. Das rief erneut Korte auf den Plan. Traurig sei ein solcher Auftritt Zimmermanns in dessen letzte Ratssitzung. Anmeldezahlen sagten nichts über die Qualität einer Schule aus. »Außerdem: was soll ein Schulleiter in der Fraktion?« Man selbst müsse sich vor Ort ein Bild machen.

für sechs Klassen gestimmt

Doris Bölk will den Elternwillen respektieren. Die FWG-Fraktionsvorsitzende schlug deshalb vor, vielleicht zwei kleine Klassen in Varl zu bilden, wenn keine zusätzlichen Kosten entstünden. »Sieben Klassen sind nur möglich, wenn deutlich mehr als 135 Kinder angemeldet werden.«

Schließlich stimmte der Rat für den Vorschlag der Verwaltung. Danach werden die Eingangsklassen wie folgt aufgeteilt: Grundschule Rahden drei und jeweils eine in Varl sowie an den Verbundstandorten Tonnenheide und Preußisch Ströhen.

Doris Bölk und Carsten Zimmermann enthielten sich bei der Abstimmung.

Ein Kommentar von Elke Bösch

Es ist ein schwieriges Thema, das den Rat immer wieder beschäftigt. Eltern – vorwiegend aus Rahden und Kleinendorf – wollen, dass ihre Kinder an der Grundschule Varl unterrichtet werden. Politik und Verwaltung täten gut daran, wenn sie genau nach den Ursachen für diese ablehnende Haltung suchen und das Übel an der Wurzel bekämpfen. Doris Bölk sagte es zwar nicht im Rat, aber am Freitag im Gespräch mit dieser Zeitung. An Kollegium und Schulleitung liege es nicht. Der Offene Ganztag sei das Problem. Klar, Eltern wollen tatsächlich nicht nur optimale Vermittlung von Wissen, sie wollen, dass ihre Kinder auch optimal betreut werden, sich wohlfühlen. Das glauben sie bei den kleinen Schulen eher gewährleistet als bei den größeren, an denen eben auch ein bunterer Querschnitt der Bevölkerung unterrichtet wird. Aber bei allem Verständnis für Elternwillen, irgendwo ist Schluss. Denn das haben die Rahdener Grundschule, ihre Leitung und das Kollegium wirklich nicht verdient: Zwangseinweisungen? Na, da ist wohl jemand in seiner Verärgerung über das Ziel hin­ausgeschossen. Und man kann Birgit Korte nur zustimmen, wenn sie das scharf kritisiert. Und Carsten Zimmermann? Kennt der sich so gut an den Grundschulen aus, dass er Ratschläge geben darf? »Von Varl lernen«, auch das ist ausgesprochen unfair. Man kann Schulen auch schlecht reden. Nichtsdestotrotz: Man kann die Eltern und ihren Unmut doch verstehen, wenn sie nicht verstehen, warum der Elternwille nichts zählt. Aber es nutzt nichts, wenn nicht klar ausgesprochen wird, was Eltern stört an Rahden. Nur so kann man etwas ändern.