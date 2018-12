Von Elke Bösch

Rahden/Tonnenheide (WB). Das Feuerwehrgerätehaus in Tonnenheide wird neu gebaut. Das Gebäude entsteht, wie berichtet, auf demselben Grundstück wie der Sportplatz. Das hat am Donnerstagabend der Rat der Stadt Rahden mit deutlicher Mehrheit entschieden. Dem Beschluss vorausgegangen war eine längere, teils heftigere Diskussion.

SPD-Fraktionschefin Dorothee Brandt kündigte an, dass ihre Fraktion nur mehrheitlich für den Neubau votiere, da es abweichende Meinungen gebe. Brandt mahnte, dass sie zwar letztendlich für den Neubau sei, aber man angesichts der städtischen Haushaltslage nur investieren solle, was unbedingt nötig sei. Ihre Fraktionskollegin Marion Spreen fand, dass alle Feuerwehren gleich behandelt werden müssten. Sie sieht im Neubau die Chance, mindestens 20 Jahre Ruhe vor Sanierungsarbeiten zu haben. Überhaupt hielt sie die ganze Diskussion für nicht zielführend: »Wir sollten unsere Feuerwehr unterstützen. Das regt mich hier einfach auf«, betonte Spreen.

Günter Meyer dagegen

Auch Horst-Wilhelm Bruhn (rechts) ist bei der Besichtigung des Feuerwehrgerätehauses in Tonnenheide dabei gewesen. Foto: Michael Nichau Auch Horst-Wilhelm Bruhn (rechts) ist bei der Besichtigung des Feuerwehrgerätehauses in Tonnenheide dabei gewesen. Foto: Michael Nichau

SPD-Ratsherr Günter Meyer kündigte an, dass er gegen den Neubau stimmen werde. Er halte den Umbau für ausreichend und warnte angesichts der Kosten in Höhe von 865.000 Euro vor den finanziellen Belastungen für den Haushalt anführte. Christian Krüger (CDU), Doris Bölk (FWG) und Winrich Dodenhöft (Bündnis 90/Die Grünen) machten aus ihrer Meinung keinen Hehl. Sie setzten sich für den Neubau ein. »Die Tonnenheider Löschgruppe hat lange gewartet. Die Mängel sind doch enorm, was auch die Besichtigung gezeigt hat.« Boden, Dachhaut und Giebel seien marode und sanierungsbedürftig. Die Kameraden könnten Arbeiten am Fahrzeugen – egal bei welchen Wetter – nur draußen ausführen und die Verkehrssicherheit bei Sportereignissen und gleichzeitigen Feuerwehreinsätzen sei nicht gewährleistet, waren sich Bölk und Krüger einig.

Krüger gab auch noch zu bedenken, dass die Umbaukosten von etwa 540.000 Euro »direkt im Haushalt einschlagen«, die für den Neubau sich über mehrere Jahre erstrecken. Thomas Möller hielt es aus wirtschaftlichen Gründen für unklug, so viel Geld in einen Umbau zu stecken. »Das ist nicht vernünftig. Die FDP votiert für den Neubau«, kündigte Möller an.

Umbau kostet 540.000 Euro

Dass Umbau und Erweiterung fast 540 000 Euro kosten, eben das wollte Hauptkritiker Horst-Wilhelm Bruhn einfach nicht wahrhaben. Der Sozialdemokrat argumentierte gegen den Neubau und führte unter anderem an, dass auch in Preußisch Ströhen das Feuerwehrgerätehaus nur umgebaut worden sei. Außerdem wollte er nicht so recht glauben, dass die Bodensanierung so teuer ist, zweifelte daran, dass Giebel und Dachhaut so schlecht sind wie dargestellt. Und Bruhn stellte in Frage, ob die neuen Berechnungen der Verwaltung für die Umbaukosten so denn richtig seien.

Neue Zahlen

In der Sitzung des Feuerwehrausschusses am 15. November wurden die Baukosten nämlich mit 278.000 Euro angegeben. Jetzt soll der Umbau plötzlich fast 540.000 Euro kosten. Bruhn argwöhnte, dass die Verwaltung die Kosten für den Umbau hochgetrieben habe, damit die Differenz zwischen der Investition für den Neubau geringer ausfallen würde.

Diese Behauptung wies Bürgermeister Bert Honsel entschieden zurück. Er stellte sich klar und deutlich vor den Mitarbeiter des Bauamtes, Manfred Cording, der diese Summe ermittelt hatte, und erinnerte daran, dass es Cording war, der die Kosten für die Rathauserweiterung ermittelt habe und diese im Rahnen geblieben seien.

»Da ist nichts nach oben gedrückt worden«, stellte Honsel klar und riet Bruhn, sich bei Manfred Cording zu entschuldigen. Trotz seiner großen Bedenken stimmte Horst-Wilhelm Bruhn dann aber nicht gegen den Neubau, wie es Meyer tat, sondern enthielt sich lediglich der Stimme.

Ein Kommentar von Elke Bösch

Manchmal wundert man sich nur noch, schüttelt den Kopf und vergisst es am besten ganz schnell wieder. Nur manches darf man einfach nicht so im Raum stehen lassen. Wie kann Horst-Wilhelm Bruhn einfach im Rat – und das auch noch vor Besuchern – behaupten, die Verwaltung präsentiere nach oben gedrückte Kosten, um bessere Argumente für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Tonnenheide zu haben und damit einen Mitarbeiter des Bauamtes in Misskredit bringen? Das ist einfach unglaublich. Denn Beweise scheint Bruhn nicht zu haben, jedenfalls vorgelegt hat er in der Ratssitzung keine. Wen wollte der SPD-Ratsherr provozieren, was stachelt ihn zu derlei Unterstellungen an? Eigentlich hätte der Bürgermeister explodieren können und angesichts dieser Behauptungen auch dürfen. Aber Bert Honsel bewahrte Contenance, stellte sich vor seinen Mitarbeiter, blieb dabei sachlich.

Wenn Horst-Wilhelm Bruhn Beweise hat, dass die Zahlen getürkt sind, bitte vorzeigen, wenn nicht, dann sollte er sich besser den Rat des Bürgermeisters zu Herzen nehmen und sich bei Manfred Cording entschuldigen und zwar nicht bei Gelegenheit, sondern schleunigst.