Traditionelles Liedgut ist weiter ungebrochen beliebt: Der Singkreis Preußisch Ströhen hat mit seinen Wagenfelder Gästen und klassischen Weihnachtsliedern in der Immanuelkirche die Gottesdienstbesucher auf das Fest eingestimmt. Foto: Anja Schubert

Von Anja Schubert

So auch am vergangenen Freitag, als es einen ganz besonderen Hörgenuss zu erleben galt. Der Singkreis hatte zu einem Konzert mit traditionellem Weihnachtsliedgut eingeladen – und sich dazu noch einige Gäste von den »Auburgstimmen« aus Wagenfeld mit ins Boot geholt. Denn immer wieder nutzt man besondere Anlässe gern dazu, gemeinsam zu singen.

Dass in Zeiten moderner Weihnachtspopsongs und verschiedenster Stilrichtungen das gute alte Weihnachtslied noch immer seine Zuhörerschaft findet und in seiner Beliebtheit nicht wegzudenken ist, bewies die musikalische Zusammenkunft am Freitagabend.

Konzert lockt viele Besucher

»Es ist toll, dass sich der Singkreis zu diesem Exklusivkonzert entschlossen hat. Eine schöne Gelegenheit, sich besinnlich und friedvoll auf Weihnachten einzustimmen«, freute sich Gemeindepfarrer Roland Mettenbrink bei der Begrüßung der Zuhörer über ein gut gefülltes Kirchenschiff.

Leta Henderson, die als Leiterin beider Chöre auch die Gesamtleitung innehatte, unterstrich, wie sehr die Freude an bestimmten Liedern die Chöre verbindet. »Es gibt so viele Weihnachtslieder und Melodien. Wir wollten unsere ganz persönlichen Favoriten gemeinsam singen und zu Gehör bringen.« Lediglich viermal habe man zusammen geprobt.

Zwölf Lieder umfasste das vielfältige Repertoire. Der gastgebende Singkreis bestritt durchgehend das gesamte musikalische Duzend, wurde bei der Hälfte der Lieder von den Freunden aus Wagenfeld unterstützt.

Hinzu kamen mit »Stern über Bethlehem«, »Tochter Zion« und »Wachet auf« drei Musikstücke zum Mitsingen. »Es ist wunderschön, wie sich der Gesang und der Klang der Stimmen durch die Kirchenbänke zieht«, zeigte sich Henderson begeistert.

Akteure mit viel Applaus belohnt

Auch den Akteuren im Altarraum war es buchstäblich anzusehen, wie viel Spaß und Freude sie an diesem musikalischen Treffen hatten.

Bekannte Lieder wie »Es ist ein Ros entsprungen«, »Calypso«, »Herbei, o ihr Gläubigen« und »Advent« erfüllten ebenso wie mit »Hoch tut euch auf«, »Ein Stern stand am Himmel« und »In eine Höhle« weniger bekannte Stücke das Gotteshaus. Dass auch »Ohrwürmer« aus dem Radio alles andere als abgenutzt sind und nichts von ihrer Faszination verloren haben, bewies der Singkreis, unterstützt von den Wagenfelder Gästen, unter anderem mit »Der kleine Trommler«.

Lang anhaltender Applaus belohnte am Ende die Idee, ein solches Konzert auf die Beine zu stellen. Bei einem Kirchencafé mit Heißgetränken und Keksen wurde die Einstimmung auf das Fest noch ein wenig in geselliger Runde fortgesetzt.