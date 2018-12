Von Peter Götzund Dieter Wehbrink

Ströhen (WB). Klein und fein hat sich der Weihnachtszirkus des Ströher Tierparks in der Reithalle des Arabergestüts Ismer präsentiert. Am ersten Weihnachtstag feierte er unter der Regie von Miguel Frank seine diesjährige Premiere.

Klein insofern, dass die Manege im Durchmesser gerade mal 22 Meter Platz für die Akteure bot. Fein in Anbetracht der Leistung, die die Artisten selbst und ihre tierischen Kollegen auf das kreisrunde Sägemehlparkett brachten.

Clown und Artistik

Jeder, der mit (Haus-)Tieren zu tun hat, kann sich gut vorstellen, welche Passion und Geduld vonnöten ist, seine vierbeinigen Schützlinge so wie in Ströhen zu dressieren. Besonders dann, wenn es sich wie im Falle vom Zirkus Frank nicht um mehr oder weniger gelehrige Hunde oder Kätzchen, sondern um heißblütige Pferde oder um durchaus mal störrische Kamele handelt. Um so erstaunlicher waren die Kunststücke und Zirkusnummern, die die temperamentvollen Vollblutaraber-Hengste zeigten. Oder das Duo »Klein und Groß«: Ein geschecktes Großpferd und eine ebenfalls gescheckte Mini-Version, ein Pony, begeisterten das Publikum. So passte der Kleine unter dem Bauch des Großen, was sich letzterer gefallen ließ, ohne nach seinem Kumpel zu treten. Natürlich durfte ein Clown nicht fehlen, und auch Artistik wie Seiltanz wird in diesem Programm gezeigt.

Nähe zur Manege

Es war nicht weiter verwunderlich, dass gerade vor der diesjährigen Eröffnungsvorstellung eine leichte Brise von Nervosität rund um und durch die Arena wehte, bis der Vorhang sich öffnete und die Show reibungslos begann. Sehr zur Freude der zahlreichen meist kleinen Zuschauer und ihren mitgebrachten Eltern oder Großeltern, die sich durch die unmittelbare Nähe zu den Attraktionen sofort ins Geschehen einbezogen fühlen durften und die Aufführung sichtlich genossen.

Ein toller Zirkus, sozusagen zum Anfassen, der gerade im Zeitalter virtueller Realitäten so echt und ehrlich daherkommt, dass sich niemand der Faszination verschließen kann und jeder Gast bleibende Eindrücke mit nach Hause nimmt. Bei Miguel Frank wird nichts gedoubelt oder gestellt, hier geht es in Echtzeit und mit Herzblut zur Sache. Bis auf die Musik, die in Ermangelung eines Zirkusorchesters »vom Band« kommt, bieten die Mitglieder der Zirkusfamilie in der siebten Generation eine professionelle und sehenswerte Vorstellung in bester Manegentradition.

Beginn ist immer um 15 Uhr

Mehr soll aber an dieser Stelle noch nicht verraten werden, denn der Weihnachtszirkus gastiert bis zum 6. Januar in der gut beheizten Halle des Tierparks. Dort öffnet sich täglich um 15 Uhr der Vorhang zu einer etwa 90-minütigen, spannenden und abwechslungsreichen Vorstellung.

Der Besuch des Tierparks ist im Eintrittspreis inbegriffen. Dort können unter anderem die beiden neuen sibirischen Tiger besichtigt werden. Alle Pferdeställe des Gestüts stehen offen. Die edlen Vollblutaraber lassen sich gern von den Besuchern streicheln, und auch Fohlen sind schon geboren.