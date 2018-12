Rahden (WB). Zum zwölften Mal bringen die Schulkinowochen NRW-Filmkultur und Kinoerlebnis auf den Stundenplan. 120 Kinos in Nordrhein-Westfalen – so viele wie nie zuvor – öffnen vormittags ihre Türen und bieten vom 24. Januar bis 6. Februar ein attraktives Programm an.

Mit dabei ist auch das Dersa Kino in Rahden, das sieben Filme anbietet. Die Filme schaffen Bezüge zu verschiedenen Unterrichtsthemen. Außerdem gibt es für die Lehrer kostenloses pädagogisches Begleitmaterial.

Die Schulkinowochen werden veranstaltet von »Vision Kino – Netzwerk für Film- und Medienkompetenz« und »Films+Schule NRW«, einer gemeinsamen Initiative des Landschaftsverbands Westfalen-Lippe (LWL) und des Ministeriums für Schule und Bildung.

In der vergangenen Ausgabe der Aktion haben die Schulkinowochen etwa 122.000 Schülerinnen und Schüler sowie deren Lehrer zu Gast.

Voraussetzung für die Teilnahme der Schulklassen ist eine vorherige Anmeldung im Internet unter der Adresse www.schulkinowochen.de. Dort finden Interessierte auch sämtliche Informationen zum Programm sowie das Online-Formular zur Anmeldung. Außerdem steht das Projektteam im Medienzentrum des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (LWL). für Beratungen unter Telefon r 0251/591-3055 zur Verfügung. Das Dersa Kino in Rahden spielt folgende Filme:

Die Kleine Hexe von Michael Schaerer (empfohlen ab 6 Jahren)

»Die kleine Hexe lebt mit dem Raben Abraxas in einem windschiefen Waldhaus. Sie ist zwar schon 127 Jahre alt, hat aber noch keine Einladung zum jährlichen Hexentanz in der Walpurgisnacht erhalten. Gegen den Rat von Abraxas fliegt sie heimlich zum Blocksberg. Als ihre missgünstige Tante Rumpumpel sie beim Tanzen erwischt, verdonnert die Oberhexe die kleine Hexe dazu, binnen eines Jahres alle 7892 Zaubersprüche aus einem magischen Buch zu lernen.«

Die Filmemacher haben sich um Werktreue bemüht, mussten aber bei der Verfilmung manche Figuren des Buchs streichen oder verändern. Im Unterricht bietet es sich an, die Unterschiede zwischen Film und Buch zu ermitteln und die Motive dafür zu suchen.

Rico, Oskar und die Tiefenschatten von Neele Leana Vollmar (ab 8 Jahren): »Rico ist ein tiefbegabter Junge – deshalb kann er auch nur gerade ausgehen. Zum Ausgleich sieht er sich Wohnungen anderer Leute an, vor allem die seiner Hausmitbewohner in der Dieffe 93 in Kreuzberg – allerhand unterschiedliche Menschen. Damit er nicht ganz auf sich alleine gestellt ist, haben sich seine alleinerziehende Mutter und er etwas ausgedacht: Wegbeschreibungen oder ein Gute-Nacht-Lied spricht und singt sie auf Band. Wenn sie im Nachtclub hinter der Theke arbeitet, kommt Rico also auch (fast) alleine zurecht – zur Not ist auch noch die gute Frau Darling im Haus. Eines Tages begegnet er dem hochbegabten Oskar.«

Das Mädchen Wadjda von Haifaa Al Mansour (ab 10 Jahren): »Der erste von einer Frau in Saudi-Arabien realisierte Film erzählt auf poetische, humorvolle und authentische Weise vom Aufbegehren eines Mädchens in einer von Männern streng regulierten Kultur«, heißt es in der Beschreibung.

Ballon von Michael »Bully« Herbig (ab 14 Jahren): Das zentrale Thema des Films ist Flucht aus dem Unfreiheitsregime der DDR in den Westen. »Die Beschäftigung mit ›Ballon‹ setzt Impulse, sich mit der brutalen Beschaffenheit der historischen deutsch-deutschen Grenze sowie mit den Motiven der ›Republikflüchtlinge‹ ihre Heimat zu verlassen, auseinanderzusetzen. Der Film ermöglicht es den Schülerinnen und Schülern zu reflektieren, dass das Leben in der DDR-Diktatur nicht ausschließlich schrecklich, aber vielen Menschen unerträglich war«, heißt es in der Ankündigung.

Wunder von Steven Chbosky (ab 10 Jahren): »Aufgrund eines seltenen Gendefekts kam der 10-jährige August ›Auggie‹ Pullmann mit einem entstellten Gesicht zur Welt, was ihm auch nach etlichen Operationen anzusehen ist. Deswegen verbirgt der kluge und humorvolle Junge sein Gesicht am liebsten unter einem Astronautenhelm, ein Geschenk seines Vaters Nate. Bislang unterrichtete ihn seine Mutter Isabel zu Hause, nun soll Auggie an einer regulären öffentlichen Schule die 5. Klasse besuchen. Der Einschulung blickt er skeptisch entgegen, weil er nicht zu Unrecht fürchtet, dass die anderen Kinder ihn wegen seiner Missbildung anstarren und ausschließen.«

Tschick von Fatih Akin (ab 12 Jahren): »Maik Klingenberg ist 14 und hat es nicht leicht: Die Mädchen seiner Klasse übersehen ihn geflissentlich, seine Mutter ist Alkoholikerin und der Vater ein kurz vor der Pleite stehender Immobilienunternehmer. Dann taucht Andrej Tschichatschow auf, genannt Tschick.

Ex Machina von Alex Garland (ab 14 Jahren): »Der junge Programmierer Caleb erhält eine Einladung in das abgelegene High-Tech-Anwesen seines Chefs Nathan. Dieser gibt sich kumpelhaft, ist aber steinreich und Herr über die größte Suchmaschine der Welt. Neuerdings entwickelt er auch Roboter mit künstlicher Intelligenz.«