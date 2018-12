Pastor Hans Günter Voss hat die Sternsinger in einem festlichen Gottesdienst ausgesandt, den Segen an die Türrahmen zu schreiben. Der Erlös ist für einen guten Zweck bestimmt.

Rahden/Stemwede (WB). Die Sternsinger der katholischen Kirche St. Michael in Rahden sind im Gottesdienst am 2. Weihnachtstag ausgesandt worden. »Segen bringen, Segen sein. Wir gehören zusammen – in Peru und weltweit!« lautet das Motto der Aktion Dreikönigssingen 2019.

Diesmal stehen Kinder mit Behinderung im Mittelpunkt. Die Vereinten Nationen gehen davon aus, dass weltweit 165 Millionen Mädchen und Jungen mit einer Behinderung leben, die meisten in Entwicklungs- und Schwellenländern.

Die Aktion Dreikönigssingen ist die größte Solidaritätsaktion von Kindern für Kinder weltweit. Seit Beginn im Jahr 1959 haben die Jungen und Mädchen insgesamt eine Milliarde Euro gesammelt.

Mit dem bekannten Kreidezeichen »20-C+M+B-19« bringen die Mädchen und Jungen in den Gewändern der Heiligen drei Könige den Segen »Christus segne dieses Haus« zu den Menschen und sammeln für Not leidende Kinder in aller Welt.

Der Weg der Rahdener Sternsinger führt 2019 am 4. Januar um 10 Uhr zu Bürgermeister Bert Honsel und anschließend in die Geschäfte in der Stadt. Am 5. Januar besuchen sie die Ortschaften Oppenwehe, Oppendorf, Wehdem, Westrup, Haldem, Levern, Dielingen, Varl, Sielhorst (westlicher Teil) und Preußisch Ströhen. Einen Tag später, am 6. Januar, machen sie sich auf zu den Bürgern in Tonnenheide, Stelle, Kleinendorf und Rahden.