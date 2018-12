Rahden (WB). Mindestens um die zehn Millionen Euro will die Stadt Rahden in den Neubau der Sekundarschule investieren. Dafür muss ein Kredit aufgenommen werden, da das Projekt aus eigenen Mitteln nicht bezahlt werden kann. Die Rückzahlung belastet den Haushalt auf Jahre, wie auch Bürgermeister Bert Honsel in den politischen Gremien mehrfach einräumte.

Das Vorhaben stößt nicht auf uneingeschränkte Zustimmung in der Bevölkerung. Zu den Kritikern gehört Friedhelm Hensel. Mit ihm sprach Redakteurin Elke Bösch.

Herr Hensel, warum beschäftigen Sie sich so intensiv mit der Zukunft der Sekundarschule?

Hensel: Ich bin 37 Jahre Lehrer an der Freiherr-vom-Stein-Realschule gewesen. Das ist ein Grund für mich, die Entwicklung im Rahdener Schulzentrum aufmerksam zu verfolgen. Und die bereitet mir zurzeit Kopfzerbrechen. Ab dem kommenden Schuljahr werden aufgrund des vor sechs Jahren gefassten Ratsbeschlusses Haupt- und Realschule auslaufen. Künftig wird es im Schulzentrum nur noch das Gymnasium und die neue Sekundarschule geben.

Die Entscheidung des Rates, dort eine neue Sekundarschule zu bauen, statt die Räumlichkeiten der Realschule, die im kommenden Jahr ausläuft, zu erweitern, umzugestalten und dann weiter zu nutzen, kann ich nicht nachvollziehen. Seit diesem Beschluss vor sechs Jahren wurde sehr viel Geld in die Sanierung und Umgestaltung des Realschulgebäudes investiert, um das Gebäude für die Sekundarschule zu nutzen.

Haben Sie sich deshalb auch in der Ratssitzung am 8. November in der Einwohnerfragestunde zu Wort gemeldet?

Hensel: Ja, ich wollte wissen, wie viel Geld eigentlich bis dato in die Sanierung des Realschulgebäudes geflossen ist für die geplante Nutzung als Sekundarschule. Diese Zahlen hatte die Verwaltung nicht präsent. Nun wurden sie im Protokoll zu der Ratssitzung veröffentlicht. Das ist auf der Homepage der Stadt Rahden für jeden einsehbar. Danach sind seit 2009 etwa 1,2 Millionen Euro in das Realschulgebäude investiert worden. Davon sind ungefähr 800.000 Euro in Energiesparmaßnahmen und etwa 400.000 Euro in Umbaumaßnahmen für die zukünftige Nutzung als Sekundarschule geflossen.

Wie bewerten Sie die Entscheidung für den Neubau? Schließlich ist das Realschulgebäude alt.

Hensel: Das Gebäude ist zwar alt, aber in sehr gutem Zustand. Es wurde ja komplett energetisch saniert und die Hälfte der Klassenräume sind für 400.000 Euro schon für die Sekundarschule umgebaut worden. Nun sind plötzlich die auf den neuesten Stand renovierten Räume nicht mehr gut genug. Außerdem müssten dann doch weitere 400.000 Euro reichen, um die andere Hälfte der Klassenräume auf geforderten inklusiven Standard der Sekundarschule zu bringen.

Angesichts der schon getätigten Umbaumaßnahmen ist zu bezweifeln, dass ein weiterer Umbau tatsächlich – wie von einem einzigen Gutachterbüro ermittelt – knapp acht Millionen kosten muss.

Wo sehen Sie Einsparmöglichkeiten beim Umbau?

Hensel: Ist es denn wirklich nötig, für ein Selbstlernzentrum im Keller tragende Außenwände einzureißen, um dort riesige Fensterflächen zu schaffen? Muss man für ein paar zusätzliche Klassenräume einen Anbau auf Stelzen setzen und ein neues Treppenhaus errichten, wenn man die vorhandene Aula dafür nutzen könnte? Dieser in die Höhe getriebene Kostenvoranschlag wurde von keinem Sachverständigen überprüft und von keinem Ratsmitglied in Frage gestellt. Er dient aber als Begründung für den Beschluss des Neubaus, da der dann ja angeblich nicht viel teurer wird als der Umbau der Realschule.

Der Ratsbeschluss für einen Neubau ist angesichts der vorangegangenen hohen Investitionen in die Realschule nicht nachvollziehbar. Zumal die Ratsherren keine konkrete Vorstellung über eine Nachfolgenutzung des vorhandenen Gebäudes haben.

Aber es wurde doch zum Beispiel vom Bürgermeister überlegt, dass vielleicht das Gymnasium bei der Rückkehr zu G 9 mehr Raumbedarf hat und dann Unterricht in der ehemaligen Realschule erfolgen könne?

Hensel: Das kann ich mir kaum vorstellen, dass das Gymnasium die Räume nutzten möchte, wenn sie für die Sekundarschule nicht gut genug sind, was ich ja bezweifele. Selbst wenn die Stadt die Bücherei dort in einem kleinen Teil des Gebäudes unterbringt, sind wieder Umbaumaßnahmen erforderlich.

Auch das kostet zusätzliches Geld und trotzdem werden um die 90 Prozent des Gebäudes leer stehen. In der Stadt Rahden gibt es bereits viel Leerstand in der Innenstadt, nun kommt noch ein weiterer riesiger hinzu, der dazu noch mit Steuergeldern finanziert wird. Ganz abzusehen von den künftigen Unterhaltungskosten für das leer stehende Gebäude.

Aber auch das jetzige Hauptschulgebäude wird in Mitleidenschaft gezogen. Was passiert bei einem Neubau mit dem alten Verwaltungstrakt und dem Lehrerzimmer? Zweigstelle der Bibliothek?

Die an den Tag gelegte Eile und unüberlegte Beschlüsse zu fassen, ist hierbei gar nicht von Nöten, da bei stagnierender, gar zurückgehender Schülerzahl auch keine Raumnot vorhanden ist.

Wie beurteilen Sie die Entscheidung für den Neubau des Schulgebäudes mit Blick auf die Haushaltsentwicklung in Rahden?

Hensel: Es wird für den Haushalt eng und für die Bürger teuer. Laut Stadtkämmerer Ralph Picker soll die Pro-Kopfverschuldung in Rahden von 963 Euro im Jahr 2018 auf 1366 Euro in 2022 steigen. Das ist ein Anstieg um mehr als 40 Prozent innerhalb von drei Jahren. Am Ende werden wohl die Bürger die Zeche zahlen, wenn die Grundsteuern erhöht werden müssen.

Ich kann mir nicht vorstellen, dass auch nur ein Ratsmitglied so entscheiden würde, wenn es um sein privates Geld ginge.

Es wäre zu wünschen, dass die Entscheidungsträger aller im Rahdener Stadtrat vertretenen Parteien ihren bereits gefassten Beschluss gemeinsam noch einmal überdenken. Noch ist es nicht zu spät.