Rahden (WB/ni). Ein neues Jahr und ein neues Kulturprogramm. Für jeden Geschmack hat der Rahdener Kulturverein Kul-Tür bis Mai eine entsprechende Veranstaltung parat. Auftakt ist – wie schon angekündigt – mit dem Neujahrskonzert der Ungarischen Kammerphilharmonie am Montag, 7. Januar, ab 19.30 Uhr in der Aula des Gymnasiums Rahden.

Weiter geht es am Mittwoch, 6. Februar mit einer Lesung von Lukas Rietzschel »Mit der Faust in die Welt schlagen«, in der Stadtbücherei Rahden. Beginn ist um 19 Uhr. »Lukas Rietzschels Roman ist eine Chronik des Zusammenbruchs. Eine hochaktuelle literarische Auseinandersetzung mit unserem zerrissenen Land«, schreibt der Kulturverein.

Vorverkauf: 10 Euro; Abendkasse: 13 Euro; Schüler: 5 Euro. Karten sind bei der Vital-Apotheke und bei der Fontane-Apotheke sowie online unter www.kul-tuer.de erhältlich.

Soirée im Westfalen Hof

20 Jahre Soirée heißt es am Freitag, 15. Februar mit Armin Fischer - »Das verkan(n)tete Genie« im Spiegelsaal des Westfalen Hof. Beginn ist um 19 Uhr.

»Der Mann im Frack sieht aus wie ein Konzertpianist: er ist ja auch einer.Aber er spielt nicht wie ein Konzertpianist. Denn hauptberuflich hat er Humor – zur Erleichterung all derer, die anfangs noch einen getarnten Klassikabend befürchteten«, schreibt Kul-Tür zur Veranstaltung.

Eintritt: 49 Euro inkl. 3-Gänge-Menü und Aperitif. Karten sind nur im Westfalen Hof erhältlich.

Es wird gestichelt

Die Mindener Stichlinge sind am Dienstag, 12. März, mit ihrem Programm »Donner, Blitz und Sonnenschein oder Bei Gewitter nicht hüpfen« im Bahnhof Rahden zu Gast.

Dabei ist die politische und gesellschaftliche Großwetterlage Hauptthema. Mit ihrem Kabarett-Programm werden die Stichlinge Themen, die die Gemüter erhitzen, wieder in gewohnt spitzfindiger Manier satirisch aufbereiten.

Bei welchem Theaterdonner blitzt und hagelt es in Regierungskreisen am meisten?

Vorverkauf: 14 Euro; Abendkasse: 17 Euro. Karten sind bei der Vital-Apotheke und bei der Fontane-Apotheke sowie online unter www.kul-tuer.de erhältlich.

Detthard Wittler liest

Ein bekannter Rahdener liest anlässlich des 120. Geburtstag von Erich Kätner am Dienstag, 9. April, im Bahnhof Rahden: Detthard Wittler präsentiert »Der Mensch ist gut – nur die Leute sind schlecht!«

»Als Journalist, Dramatiker, Satiriker, Romancier, Kabarett-, Kinderbuch-, Drehbuchautor und nicht zuletzt Lyriker ist Erich Kästner fest verankert in der deutschen Literaturgeschichte. Am 23. Februar 2019 wäre Kästner 120 Jahre alt geworden. Dieses Datum hat Detthard Wittler zum Anlass genommen, sich mit dem facettenreichen Schriftsteller zu beschäftigen. In seiner bekannt humorvollen Art wird Wittler an den Autor und seine wechselvolle Lebensgeschichte erinnern, heißt es in der Vorankündigung.

Vorverkauf: 12 Euro ; Abendkasse: 15 Euro. Karten sind bei der Vital-Apotheke und bei der Fontane-Apotheke sowie online unter www.kul-tuer.de erhältlich.

Jazz-Musik

Musikalisch wird es am Mittwoch, 8. Mai, mit dem Mike Field Jazz Quintett – »True Stories«

»Geboren und aufgewachsen in Kanada, ist der sympathische Jazz-Trompeter und Komponist Mike Field bekannt für seine helle, fröhliche, energische Musik und seine Melodien sind überaus dynamisch und aufregend.

Mike schreibt seine Musik sowohl, wenn er auf Reisen ist, als auch wenn er in Toronto den bequemen städtischen Lebensstil genießt... und weil das Erlernen von Sprachen, das Reisen in alle Ecken der Welt, immer ein Teil von Mike gewesen ist, reflektieren seine Stücke oft Bewegung und verschiedene Kulturen«, schreibt Kul-Tür. Vorverkauf: 18 Euro; Abendkasse: 21 Euro.