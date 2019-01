Viel Spaß haben die etwa 30 Teilnehmer der Kameradschaften beim Bosseln in Wehe-Barl gehabt.

Rahden-Wehe (WB). Die Kameradschaften der ehemaligen Soldaten Preußisch Ströhen, Tonnenheide, Varl und Wehe haben sich am Samstag zum traditionellen Boßeln getroffen. Nach einem gemeinsamen Mittagessen rollte ab 13 Uhr die Kugel durch den Ortsteil Barl-Langenhorst.

Bei dem »Wettbewerb« soll vor allen Dingen die Kameradschaft der Vereine gepflegt werden. So konnten die etwa 30 Teilnehmer an drei Stationen rast machen und sich mit warmen Getränken stärken. Ein Dank geht an die Stationsbeauftragen Dietmar Bödecker, Reinhold Schwarze und Heinz Grundmann, die ihre Räume zur Verfügung stellten und die ausgelosten Gruppen verpflegten. Nach einer sechs Kilometer langen Strecke trafen die Kameraden wieder ein und es wurde die Siegerehrung vorgenommen.

Die beste Gruppe erhielt jedoch nicht einen Pokal, sondern eine Flasche »Hochprozentigen«, die anschließend bei der Abschlussveranstaltung in »Ludewig’s Landhaus« von allen Teilnehmern verkostet wurde.

Die vier Vereine waren sich einig, dass die tolle Veranstaltung weiterhin fester Bestandteil im Terminkalender bleibt und eine große Bereicherung zur Pflege der Freundschaft untereinander darstellt. Im kommenden Jahr wird das Bosseln von der Kameradschaft aus Tonnenheide ausgerichtet.