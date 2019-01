Vorsitzender Uli Eikenhorst verzichtete auf einen klassischen Bericht und zeigte Fotos und Videos von Ereignissen des Jahres, darunter Bilder des von »United« ausgerichteten Stadtpokal-Wettbewerbs auf dem Feld und in der Halle, der Aufstiegsrunde der Fußball-Damen und der Neugestaltung des Jugendraumes. Außerdem gab er Informationen über das Projekt »United 2021«. In zwei Jahren soll das 100-jährige Jubiläum gefeiert werden. Auch in 2019 gibt es wieder Workshops dazu.

Uli Eikenhorst bedankte sich noch einmal beim Förderverein. Dieser leiste große Unterstützung bei der Finanzierung verschiedenster Vorhaben, vor allem im Jugendbereich, betonte der Vorsitzende, der zudem von einer erfreulichen Mitgliederentwicklung berichten konnte: »Diese ist weiter steigend und liegt bei gut 860. Derzeit sind auch mehr als 200 Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren aktiv«, sagte Eikenhorst.

Vorstandswahlen

Bei den Vorstandswahlen wurde Ulf Kemper als zweiter Vorsitzender einstimmig wiedergewählt. Das galt auch für Ingo Schmalgemeier, der als Geschäftsführers fungiert, für den Sozialwart Wilfried Rehling und für den zweiten Kassierer Sebastian Lange. Statt Ulrich Rosenbohm wird Sören Ihlenfeld mit Raimund Rüter und Frank Möller die Kasse prüfen.

Ehrungen

Natürlich gab es auch Ehrungen: Die silberne Ehrennadel des Vereins für zehnjährige aktive Tätigkeit erhielten: Florian Haase, Anna Lena Hadler, Herwig Hassfeld, Sven Krone, Lars Meier, Pascal Meier, Dennis Röhe, Dennis Rosenbohm und Klaus Steenkamp. Die silberne Ehrennadel des Vereins für 25-jährige passive Vereinszugehörigkeit bekamen: Sandra Becker, Liesel Meier, Wilhelm Schmalgemeier, Margit Steinkamp und Annette Große-Wöhrmann. Für 50-jährige Mitgliedschaft zeichnete der Vorstand Heinz-Hermann Bommelmann, Erhard Molkenbur, Gerhard Rabbe, Günter Tielbürger und Horst Vetter aus. Sie freuten sich über eine Urkunde sowie eine Dauerkarte für alle Fußball-Spiele im »United Park«. Die bronzene Ehrennadel des Westdeutschen Volleyballverbandes (WVV) überreichte Volker Diep­hold, zweiter Vorsitzender des Volleyballkreises, an Silvia Boelk.

Jahresberichte

Aus den einzelnen Jahresberichten ging hervor, dass zahlreiche Erfolge verbucht werden konnten. Besonders stolz ist der Verein darauf, alle seine Jugendmannschaften aus eigener Kraft besetzen zu können und keine Spielgemeinschaften bilden zu müssen. Mit allen Teams sind aktuell regelmäßig mehr als 100 Kinder und Jugendliche im United-Park am Ball aktiv. Besonders erfolgreich läuft es aktuell bei der A-Jugend. Sie erreichte das Kreispokalfinale und zeigte dort als Außenseiter eine starke Leistung. »Da war die 0:2-Niederlage vor den vielen Varler Zuschauern zu verkraften«, meinte Oliver Röhe.

Erfolgreiches Frauenteam

Das absolute »Highlight« der vergangenen Saison war die Damenmannschaft. »Sie spielten nach einer starken Saison um den Aufstieg in die Bezirksliga. Auch wenn dieses Ziel knapp verfehlt wurde, war der Auftritt in den zwei Aufstiegsspielen hervorragende Werbung für den Damenfußball in Varl. Aktuell steht das Team wieder auf einem starken zweiten Tabellenplatz mit nur drei Punkten Rückstand auf die Spitze – und das mit der besten Offensive der Liga«, informierte Mario Lange.

Für den Herrenbereich berichtete Lange, dass Union als einer von drei Vereinen im Fußballkreis Lübbecke auch in der laufenden Saison mit vier Herrenmannschaften am Spielbetrieb teilnimmt. Die Planungen für die kommende Serie brachten bereits eine Änderung: Florian Haase wird den Trainerposten der ersten Mannschaft ab Sommer übernehmen.

Ilka Schmale führte aus, dass im Breitensport besonders das Kinderturnen und das Eltern-Kind-Turnen überaus erfolgreich angenommen würden. Im Frühjahr neu hinzugekommen seien die »United Show Kids«. In dieser Gruppe geht es um Akrobatik, Tanz und Turnen für Kinder.