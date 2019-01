Ungewöhnlich reagierte darauf der Marketingchef eines TV-Senders: Er sah den »Typ-2-Diabetes« nicht als Schicksal, sondern als Chance. Plötzlich begriff der damals 50-Jährige, dass der »Zucker« die Konsequenz seines ungesunden Lebensstils war. Radikal änderte er sein Leben. Maß regelmäßig den Blutzucker, verbannte alles Süße und bewegte sich endlich, bis er nach einem Jahr das Idealgewicht erreicht hatte – und er seinen Diabetes ohne Medikamente besiegt hatte.

Über seinen Weg schrieb er den Bestseller »Fit wie ein Diabetiker«, den der Düsseldorfer Diabetologe Professor Stephan Martin ein »Motivationsbuch« nennt. Denn der heute 70-jährige Lauber, der immer noch keine Medikamente brauche, ›predige‹ nicht, sondern mache Lust auf ein neues Leben.

Davon können sich alle Interessierten am Mittwoch, 30. Januar, ab 19 Uhr selbst ein Bild machen. Denn dann kommt Hans Lauber in den Vortragssaal der Stadtsparkasse Rahden und zwar auf Einladung des Präventionsrates.

»Wir freuen uns auf den Vortrag dieses spannenden Referenten und sind stolz, dass es uns gelungenen ist, ihn als Referenten nach Rahden zu holen«, betont Dr. Wolfgang Adam vom Vorstand, der selbst als Jugend- und Kinderarzt praktiziert.

»Mitreißend erzählt Lauber in seinen vielen Vorträgen, wie ihn schlechte Blutzuckerwerte anspornen, seinen inneren ›Schweinehund‹ zu bezwingen, um trotz schlechten Wetters zu laufen. Als gebürtiger Badener ist er dem Genuss verpflichtet – und hat in seinen zahlreichen Kochbüchern wie ›Schlemmen wie ein Diabetiker‹ viele Rezepte entwickelt, die mit wenig Zucker großen Geschmack zaubern. Sogar ein Gläschen Wein, das in Maßen getrunken, den Blutzucker zähmt, gehört zu seiner Methode aus ›Messen. Essen. Laufen‹«, schreiben die Veranstalter in der Ankündigung für das Referat.

Eine Methode übrigens, die der Mindener Diabetologe Dr. med. Meinolf Behrens »ein wichtiges Instrument für eine nachhaltige Therapie des ›Typ-2-Diabetes‹« nennt. Mit dem renommierten Mediziner aus Minden hat Lauber auch das Buch »Zucker zähmen« erarbeitet, wo erstmals die Wirkungen und Nebenwirkungen aller wichtigen Diabetes-Medikamente einschließlich Insulin beschrieben werden. »Das ist ein umfassend recherchiertes Standardwerk mit konkreten Lösungsansätzen und sollte Pflichtlektüre für Ärzte sowie Patienten sein, die sich über alle Aspekte der Prävention informieren wollen«, meint der Lübecker Diabetologe Professor Morten Schütt.

Hans Lauber ist auch Beirat der Deutschen Diabetes-Stiftung und der Adipositas-Stiftung. »Wir schätzen, dass bereits acht Millionen Deutsche an Diabetes leiden, oder davon stark bedroht sind. Noch schlimmer ist es, dass wir vermehrt jetzt auch Jugendliche finden, die auf dem Weg zur Diabetes-Krankheit sind«, sagte Dr. Wolfgang Adam dieser Zeitung auf Nachfrage.

Der Referent

Hans Lauber wurde am 2. Dezember 1948 in Schopfheim geboren. Er studierte Nationalökonomie in Basel und war danach als Wirtschafts-Journalist bei der Handelskammer in Berlin tätig. Zwölf Jahre als Ressortleiter bei renommierten Wirtschaftszeitungen schlossen sich an. Auch bei einem Nachrichtensender arbeitete Lauber. Seit seiner Diagnose ist Lauber als selbstständiger Medienberater und Publizist tätig.