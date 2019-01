Den Jahresbericht trug im Anschluss Strümplers Stellvertreter Andreas Kolkhorst vor. Er blickte auf 23 Einsätze zurück, bei denen 308 Einsatzstunden geleistet wurden. Dazu gehörte die Beseitigung von elf Sturmschäden, die Aufnahme von Betriebsstoffen nach drei Verkehrsunfällen sowie die Bekämpfung von drei Flächenbränden. Die Alarmierung zum größten Einsatz in 2018 erfolgte am 30. November, als eine Indus­triehalle in Wehe abbrannte. Bei diesem Einsatz waren Einsatzkräfte der gesamten Stadtwehr Rahden sowie der Teleskopmast aus Espelkamp vor Ort.

Folgende Mitglieder haben sich in 2018 weitergebildet: Kevin Tiemann und Jörn Wietelmann schlossen nach Besuch des Lehrgangs »Truppmann 2« die Grundausbildung ab. Marcel Beerhorst und Jörn Wietelmann wurden zu Maschinisten für Löschfahrzeuge ausgebildet. Timo Krone absolvierte den Lehrgang »Technische Hilfe Wald«. Jens Döding, Andreas Kolkhorst, Timo Krone und Fabian Tiemann nahmen am Sicherheitstraining für Großfahrzeuge teil.

Am Leistungsnachweis in Hille beteiligte sich eine Gruppe mit neun Kameraden. Leistungsabzeichen für mehrmalige Teilnahme: Silber (3. Teilnahme): Jörn Wietelmann, Gold (5.) Marcel Beerhorst, Gold auf rotem Grund (15.) Jens Döding und Thorsten Gering sowie Gold auf grünem Grund (20.) Erwin Moormann.