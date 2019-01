Rahden (WB/bös). Der Weihnachtszirkus im Tierpark Ströhen geht in die Verlängerung. »Wir haben bisher jeden Tag vor voll besetzten Rängen spielen dürfen«, freut sich Tierparkleiter Dr. Nils Ismer, dass das Programm der Familie Frank so gut bei den Gästen ankommt. »Alle Vorstellungen waren nahezu ausverkauft.«

»Rassige Hengste, Kamele wie aus 1001 Nacht, und viele weitere Tiere zeigen bereits seit dem ersten Weihnachtstag ihr Können und werden von Miguel Frank und seinem Sohn Milano mit viel Liebe und Einfühlungsvermögen in der Manege vorgestellt. Die Töchter der Franks, Elena und die erst fünfjährige Lucia, beeindrucken das Publikum mit spannender Akrobatik und natürlich darf auch ein Clown im Zirkus nicht fehlen. Otto bringt die Herzen des Publikums zum Schmelzen und zaubert Zirkusfreunden mit viel Spaß und Einsatz ein Lachen ins Gesicht«, heißt es in einer Mitteilung des Tierparks.

Zirkusdirektor erfreut über große Resonanz

Im Weihnachtszirkus im Tierpark Ströhen heißt es länger als eigentlich geplant: »Vorhang auf – Manege frei«.

Und Zirkusdirektor Miguel Frank ergänzt: »Für uns ist es die größte Freude, wenn das Publikum mitmacht.« Und der große Zuspruch sei sehr erfreulich. »Auch meiner Familie und mir macht es mehr Spaß, wenn die Ränge voll besetzt sind und das Publikum begeistert ist. Daher stellt jede Vorstellung für uns immer wieder eine Herausforderung dar, und es gilt, die Zuschauer zu beeindrucken«, betont Frank weiter.

Für alle, die es in diesem Jahr noch nicht geschafft haben, den Weihnachtszirkus im Tierpark Ströhen zu besuchen, gibt es gute Neuigkeiten. Der Zirkus wird verlängert und von Donnerstag, 10. Januar, bis Sonntag, 13. Januar, heißt es jeweils um 15 Uhr »Vorhang auf – Manege frei«. »Geboten wird ein buntes Programm, das große und kleine Zirkusfreunde begeisterten wird«, verspricht Miguel Frank.

Reiten auf Ponys und Kamelen

»Natürlich gibt es auch Essen und Trinken. Vor und nach der Vorstellung sowie in der kleinen Pause werden die Zuschauer mit warmen und kalten Getränken, Waffeln, Popcorn, Bratwurst und Pommes Frites sowie vielen anderen Leckereien versorgt«, fügt Dr. Nils Ismer an.

Das Programm dauert bis etwa 17 Uhr. In einer kleinen Pause wird für die kleinen Tierfreunde Ponyreiten angeboten. Im Anschluss an die Vorstellung können auch die Großen am Kamelreiten teilnehmen. Kinder und Erwachsene zahlen den normalen Tierparkeintritt und können Tierpark und besuchen.