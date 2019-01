Rahden (WB/bös). Der CVJM-Rahden sammelt am Samstag, 12. Januar, ab 9 Uhr die ausgedienten Weihnachtsbäume in den Ortsteilen Kleinendorf, Rahden und Stelle gegen eine Spende ein. Mit dem Geld wird die Jugendarbeit des CVJM und der Kirchengemeinde Rahden sowie die Partnerschaftsarbeit mit dem YMCA – Bo in Sierra Leone unterstützt.

Rahden

»Der CVJM-Rahden hilft seit mehr als 30 Jahren mit einem Ausbildungsprojekt für junge Frauen den Menschen in einem der ärmsten Länder der Welt. Sierra Leone war jahrelang von einem schweren Bandenkrieg betroffen. Dabei ging es um die Ausbeutung von Bodenschätzen. Ein UN-Mandat brachte schließlich endlich Frieden. 2014 traf es das Land dann mit einer der schwersten Ebola-Epidemien. Viele Familien verloren Angehörige. Der wirtschaftliche Aufschwung litt sehr dar­unter. Aber auch dank der Unterstützung aus Rahden, konnte der YMCA Sierra Leone in vielfältiger Weise bei der Bekämpfung der Epidemie helfen«, berichtet Jugendreferent Oliver Nickel. Der CVJM-Rahden sei froh, dass sich über viele Jahre eine verlässliche Partnerschaft entwickelt habe. Neben den offiziellen Kontakten gibt es auch viele persönlichen Freundschaften. Dank WhatsApp gebe es immer aktuelle Informationen aus dem Verein oder den Familien.

Jugendräume renoviert

Wegen der großzügigen Spenden bei der Weihnachtsbaumaktion im vergangenen Jahr konnte der CVJM-Rahden aber auch in die Renovierung der Jugendräume investieren. So präsentiert sich jetzt der neue Eingang im modernen Ambiente mit kleinen Sitzgruppen, stimmungsvoller Beleuchtung und großzügigem Kommunikationsbereich. Auch die schlichte, aber schick und praktische eingerichtete Küche wurde mit Mitteln aus der Jugendarbeit finanziert.

»Der CVJM-Rahden freut sich, dass die Gelder dort ankommen, wofür sie bestimmt sind und dankt allen Rahdenern, die diese Arbeit seit Jahren unterstützen«, schreibt Oliver Nickel.

Preußisch Ströhen

Aufgrund einer sportlichen Veranstaltung am Samstag werden die Weihnachtsbäume in Preußisch Ströhen ausnahmsweise in diesem Jahr an einem Sonntag abgeholt – und zwar am 13. Januar. Dann führt die J ugendabteilung des SSV zwischen 10 und 13 Uhr in der Ortschaft erneut eine Weihnachtsbaumsammelaktion durch.

Die Abholung der ausgedienten Weihnachtsbäume erfolgt wie in den Vorjahren in den Kernbereichen der Ortschaft. Dazu sollten die Bäume rechtzeitig bereitgestellt werden.

Tonnenheide und Schmalge

Wie bereits berichtet wird in Tonnenheide und Schmalge die Jugendabteilung des Sportvereins TuS »Eintracht« am Samstag, 12. Januar, wieder ausgediente und abgeschmückte Tannenbäume einsammeln. Daher bittet der Verein, diese ab 9.30 Uhr gut sichtbar am Straßenrand oder an den Grundstücken abzulegen. Es besteht auch die Möglichkeit, die Bäume bis um 15 Uhr am Sportpark abzugeben. Die Helfer freuen sich über eine Spende für die Jugendkasse.