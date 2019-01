Von Anja Schubert

Varl/Sielhorst (WB). »Wir haben in unseren drei Autos 27 Plätze. Wenn bei Alarmierung 24 besetzt sind und drei Kameraden noch hinterher fahren – mehr geht wirklich nicht.« Thorsten Hodde zeigte sich am Freitagabend beim Blick zurück auf einen der jüngsten Einsätze von der Motivation und dem Zusammenhalt seiner Truppe begeistert.

Der Löschgruppenführer der fusionierten Löschgruppe Varl und Sielhorst konnte bei der Jahreshauptversammlung auf einen voll besetzten Gruppenraum schauen und auch zahlreiche Mitglieder der Ehrenabteilung begrüßen.

»Gut zusammengewachsen«

Die Varler und Sielhorster Einsatzkräfte seien gut zusammengewachsen. 40 Mitglieder zählten Ende 2018 zum Kreis der Aktiven, hinzu kommen neun Kameraden in der Tagesverfügbarkeit. 22 Mitglieder halten der Ehrenabteilung die Treue und auch in der Jugendgruppe des Preußisch Ströher Löschzuges sind einige Heranwachsende aktiv.

Die feierliche Einweihung des neuen Gerätehauses am 8. September war der lang erwartete Höhepunkt des Feuerwehrjahres. Ein Fest für die Löschgruppe, die Stadtwehr und die ganze Bevölkerung, die sich von dem hohen, modernen Ausrüstungsstandard und Fuhrpark überzeugte. Der symbolische Sternmarsch von den beiden ehemaligen Domizilen zur neuen Einsatzzentrale habe das Gemeinschaftsgefühl zusätzlich gestärkt. »Es herrscht Frieden. Das Ausrücken vom neuen Standort läuft hervorragend«, versicherte der Gruppenführer. Auch die Übergabe des neuen Fahrzeuges sei ein Höhepunkt gewesen. Mit Freude erwarte man in 2019 ein weiteres Tanklöschfahrzeug.

Einsätze

»2018 war eines der bedeutendsten und arbeitsreichsten Jahre«, berichtete Hodde. Die Wehrleute rückten zu 36 Einsätzen aus. Die zwölf Brandeinsätze verteilten sich auf zwei Groß-, vier Mittel- und sechs Kleinbrände. Hinzu kamen eine technische Hilfeleistung bei einem Verkehrsunfall, drei ABC-Einsätze, fünf Brandmeldeanlagen, von denen drei bestimmungsgemäß auslösten, sowie zwölf Alarmierungen zu Wasser- und Sturmeinsätzen.

Einmal galt es, entlaufene Bullen aus einem umgestürzten Lastwagen einzufangen und auch unter dem Alarmstichwort »Sonstige Hilfeleistung« galt es, entlaufene Rinder zu sichern. An der Unterstützung der Kameraden aus Hille bei einem Brand auf der Mülldeponie Pohlsche Heide waren Einsatzkräfte aus Varl-Sielhorst ebenfalls beteiligt. »Insgesamt wurden für Einsätze rund 780 Stunden aufgewendet«, nannte Hodde Zahlen.

Lehrgänge

»Es wurden wieder sehr viele Stunden in Lehrgänge und Übungsdienste investiert, allein auf die Lehrgänge entfielen etwa 870 Stunden«, teilte Hodde mit, denn einige Kameraden absolvierten qualifizierende Basis- und Aufbaulehrgänge auf Stadt- und Kreisebene sowie am Institut der Feuerwehr (IdF) in Münster: Wilm Harder und Finn Riesmeier (alle Truppmann I), Rafael Kolkhorst, Dennis Lützenburg, Steffen Hackemeier, Bastian Müller, Marcel Rohlfing (alle Truppmann II), Rafael Kolkhorst, Dennis Lützenburg, Steffen Hackemeier, Bastian Müller, Steffen Schlüter, Jan Sporleder und Janek Bunge (Maschinist), Rafael Kolkhorst (Atemschutzgeräteträger) und Nico Buschendorf (TH Wald).

Hinzu kamen 22 Ausbildungs- und Übungsdienste, Sonderdienste, Brandschutzerziehung in der Varler Grundschule und Brandsicherheitswachen noch nicht eingerechnet. »Viele Stunden wurden darüber hinaus in das neue Gerätehaus investiert.« Arbeiten im Außenbereich sowie der Aufbau der kompletten Inneneinrichtung verlangten neben der Planung und Vorbereitung der Einweihungsfeierlichkeiten ein großes Maß an Zeit«, sagte Hodde.

Beförderung

Wilm Harder wurde zum Feuerwehrmann befördert. Janek Bunge, Steffen Hackemeier, Marcel Rohlfing und Steffen Schlüter stiegen zum Oberfeuerwehrmann auf.

Auszeichnungen:

Am Leistungsnachweis in Hille nahmen 14 Kameraden teil: Für ihre erste Teilnahme erhielten Rafael Kolkhorst, Finn Riesmeier, Wilm Harder und Ralf Wüstendörfer das Leistungsabzeichen in Bronze, Steffen Hackemeier für die dritte Teilnahme selbiges in Silber. Seine Auszeichnung für die 25. Teilnahme wird Andreas Knost beim Jahresschlussdienst der Stadtwehr erhalten.

Hohe Auszeichnung

Fritz Beckmann es für 60-jährige Wehrtreue vom stellvertretenden Wehrführer Carsten Kunter (links), Löschgruppenführer Thorsten Hodde (rechts) sowie seinen Stellvertretern Heinz Sportleder (2. von links) und André Aßling geehrt worden. Foto: Anja Schubert Fritz Beckmann es für 60-jährige Wehrtreue vom stellvertretenden Wehrführer Carsten Kunter (links), Löschgruppenführer Thorsten Hodde (rechts) sowie seinen Stellvertretern Heinz Sportleder (2. von links) und André Aßling geehrt worden. Foto: Anja Schubert

22.216 Tage war es am Freitag genau her, dass Fritz Beckmann mit 19 Jahren 1958 in der Feuerwehr Sielhorst aktiv werden wollte. Sechs Jahrzehnte später kann das Mitglied der Ehrenabteilung auf ein bewegtes Feuerwehrleben zurückblieben. Für seine Wehrtreue wurde Beckmann vom stellvertretenden Wehrführer Carsten Kunter mit Urkunde und Ehrennadel ausgezeichnet.

»Statt Ausbildung gab es früher einen Sprung ins kalte Wasser, Lernen durch Erfahrung und wenige Dienste statt durch Schulungen«, erklärte Kunter. Der handwerkliche Beruf des Maurers, den Beckmann ausübte, sei bei vielen Brandeinsätzen Gold wert gewesen. »Gerade wenn es um die Einschätzung von Bauteilen ging. Statiker kamen damals noch nicht an die Einsatzstellen, doch die Gefahr eines Einsturzes war früher wie heute präsent.«

Bis zum Oberfeuerwehrmann brachte es der engagierte Kamerad und erfüllte bei Brandeinsätzen oft den extrem wichtigen Posten des Maschinisten. Beckmann packte aber auch überall dort mit an, wo es gerade Not tat. »Immer wenn Beruf und Familie es zuließen, war Fritz bei der Feuerwehr zu finden. Das ist auch heute in der Ehrenabteilung noch so«, betonte Kunter. »Kameradschaft und gemeinsame Projekte finden bei Fritz noch immer stets ein offenes Ohr.« Beckmann erhielt viele Auszeichnungen, darunter das Feuerwehrehrenzeichen in Silber und Gold sowie das des Verbandes der Feuerwehren NRW für 50-jährige Treue in 2009. Am Freitagabend bekam er diese Auszeichnung für 60 Jahre Wehrzugehörigkeit.