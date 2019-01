Von Andreas Kokemoor

Tonnenheide (WB). Der Männergesangverein »Sangeslust« Tonnenheide begeht in diesem Jahr einen runden Geburtstag. Seit 70 Jahren singt der Chor zum Volkstrauertag in der Kirche und auf dem Friedhof. Der MGV tut dies, um immer an die Opfer von Krieg, Gewalt und Rassismus zu erinnern. Und um zu mahnen und wachsam zu bleiben, damit so etwas nicht mehr passiert. Vorsitzender Friedrich-Wilhelm Fork hat am Samstagabend bei der Jahreshauptversammlung bei Dreisörner auf diesen Termin ausdrücklich hingewiesen.

Dieter Echmann geehrt

Den Jahresbericht hielt Schriftführer Gerhard Waltemate. Er berichtete, dass der Verein 64 Mitglieder hat, davon 21 Aktive. »Das Durchschnittsalter der Aktiven beträgt 79 Jahre«, sagte Waltemate. Eine angenehme Aufgabe ist es für Friedrich-Wilhelm Fork gewesen, einem Sangesbruder für 25 Jahre aktives Singen zu gratulieren. Im Namen des Chorverbandes Nordrhein-Westfalen ehrte der MGV Tonnenheide Dieter Echmann für seine 25-jährige aktive Zugehörigkeit zur Sangeslust. Fork hob hervor, dass Dieter Echmann nur drei Jahre nach seinem Eintritt stellvertretender Schriftführer wurde. Er beschrieb Echmann als guten Sänger, der kaum einen Übungsabend und Auftritt auslässt.

Einstimmig wurden Günter Meier als Kassierer und Wolfgang Bergsieker als stellvertretender Kassierer mit Wiederwahl von der Versammlung bestätigt. Beide nahmen die Wahl für drei weitere Jahre an.

34 Proben absolviert

Sie komplettieren den Vorstand mit Friedrich-Wilhelm Fork als Vorsitzenden, Manfred Palenberg als stellvertretenden Vorsitzenden, Gerhard Waltemate als Schriftführer, Dieter Echmann als stellvertretenden Schriftführer und Wolfgang Bergsieker stellvertretenden Kassierer. Zum neuen Kassenprüfer wurde Helmut Uphoff gewählt.

Gerhard Waltemate informierte, dass der Chor im abgelaufenen Jahr 34 Chorproben geleistet hat. Die Geselligkeit sei bei drei vereinsinternen Veranstaltungen bei einer Schifffahrt auf Mittellandkanal und Weser mit Schleusung, Grillfete an der Mühle und Pickertessen in der Adventszeit gepflegt worden. Zu vier Familienfeiern sind musikalische Glückwünsche überbracht worden.

Teilnahme an Veranstaltungen

Außerdem nahm der MGV an sechs öffentlichen Veranstaltungen teil. Dazu gehörten unter anderem das Bezirkssängerfest in Espelkamp, das Singen zum Volkstrauertag in der Kirche und am Ehrenmal auf dem Friedhof, Singen auf dem Weihnachtsmarkt in Schmalge und Mitgestaltung des Gottesdienstes am ersten Weihnachtstag in der Christuskirche in Tonnenheide. Seinen ersten öffentlichen Auftritt in diesem Jahr hatte der MGV bereits mit einer musikalischen Mitgestaltung des Vereinsgottesdienstes am vergangenen Sonntag.

Im ersten Halbjahr ist ein Ausflug vorgesehen und im August ein Grillabend an der Mühle. Des Weiteren plant der MGV Tonnenheide eine Teilnahme am Bezirkssägerfest in der Begegnungsstätte in Wehdem, das die Singgemeinschaft »Frohsinn« Levern ausrichtet. Singen will der MGV des Weiteren beim Weihnachtsmarkt in Tonnenheide an der Mühle. Die Mitgestaltung am Weihnachtsgottesdienst soll, wenn gewünscht, beibehalten werden. »Weitere Einladungen nehmen wir gern an«, betonte Waltemate.